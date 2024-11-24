Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi! Şampiyonlar Ligi detayı

Hakan Çalhanoğlu, son olarak Milli Takım'ın Karadağ maçı ve Inter'in Verona maçlarında kadroda yer almamıştı ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi

Şampiyonlar Ligi detayını verdiler

Formasına kavuşacak mı?

NE OLDU? Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, son olarak Milli Takım'ın Karadağ maçı ve Inter'in Verona maçlarında kadroda yer almamıştı. Inter'in sıradaki Şampiyonlar Ligi maçında Hakan Çalhanoğlu formasına kavuşabilir.

BÜYÜK RESİM: Inter’in tedbir amaçlı sahaya sürmediği tecrübeli oyuncusunun Şampiyonlar Ligi maçıyla tekrar formasına kavuşacağı bekleniyor. İtalya basınında yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçına kadar hazır hale gelebilir.

DAHA FAZLASI: Bu sezon Inter ile 12 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol katkısı sağladı. Çalhanoğlu, son olarak Inter’in Verona’yı 5-0 mağlup ettiği maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

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SIRADA NE VAR? Inter, 26 Kasım'da RB Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Ardından 1 Aralık'ta Fiorentina deplasmanına çıkacaklar.