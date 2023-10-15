Serie A devi Inter'den Manchester United'a sattıkları eski kalecileri Onana'ya açık mesaj...

NE OLDU? Inter; Onana'yı Ajax'tan bedelsiz olarak almasının ardından sadece bir sezon sonra, Kamerunlu kaleciyi 51 milyon Euro (43,8 milyon £/57,3 milyon $) fiyat karşılığında Manchester United'a sattı.

Kulübün elinde, şu anda elinde Yan Sommer varken icra kurulu başkanı Marotta gelecekte Onana ile yeniden sözleşme imzalamayı düşünebileceklerini ima etti.

NE DEDİLER: Inter CEO'su gazetecilere şunları söyledi: "Geleceği tahmin edemem ama futbolda her şey olabilir. Elbette Onana ve bizim için harika bir dönemdi. Aynı zamanda başarılı bir anlaşmaydı, çünkü onu bedavaya aldık ve Manchester United'a oldukça kârlı bir anlaşmayla sattık."

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Bu gelişme üzerine, Onana'dan kaleyi devralmak için pusuda bekleyen Altay Bayındır'a gün doğdu yorumları yapıldı. Altay, Onana'nın takımdan ayrılmasa bile kötü performansına devam etmesi halinde Manchester United'da kaleyi teslim alabilir.

BÜYÜK RESİM: Yaz aylarında Manchester United'a katıldığından beri Onana, zorlu bir form dönemi geçirdi ve şu ana kadar kulüpte çıktığı 11 maçta 19 gol yedi. Kulübü lig sıralamasında 10. sırada yer alırken Premier Lig'de ise kalesinde 12 gol gördü.

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SIRADA NE VAR? 27 yaşındaki oyuncu, kulübü adına bir sonraki karşılaşmada 21 Ekim'de Premier Lig'de Sheffield United ile oynayacakları mücadelede kalede olmayı umuyor.