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Üçte üç yapan Inter, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ediyor. Shakhtar’ı 1-0 ve Feyenoord’u 3-0 yendikten sonra, Sucic’in penaltıdan ve Lautaro’nun attığı gollerle İtalya şampiyonu, Stuttgart karşısında da gol yemeden üst üste üçüncü galibiyetini aldı (2-0).

Böylece, 23 yaş altı takımının Audace Cerignola deplasmanında 3-0 kaybettiği Serie C maçı ve genç takımın Almanlara evinde 3-0 yenildiği Gençlik Ligi maçıyla kötü başlayan güne moral geldi.

Avrupa’nın en üst düzey kulüp organizasyonunda şu ana kadar Inter’den daha fazla gol yemeden maç tamamlayan takım yok: Bodo/Glimt gibi üç kez. Kaderin cilvesi, Norveç ekibi geçen şubatta Chivu’nun takımını play-off’ta elemişti.

Bu sezon Avrupa’daki değişim, Real Madrid ve Bruges karşısında alınan ilk iki yenilginin ardından geldi. Özellikle Sommer ve Tresoldi’ye karşı alınan 4-3’lük yenilgi, San Siro’da Inter’in Avrupa’daki taktiksel ve zihinsel yaklaşımını fiilen değiştirdi. Yeni düstur şu: “Önce gol yeme!”

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Oysa Serie A’da İtalya şampiyonu, 12 lig maçında tam 17 gol yedi. Geçen pazar Bergamo’da Atalanta ile oynanan 4-4’lük maçta zayıf nokta ortalar olmuştu. Bu kez Stuttgart’ın yaptığı 33 orta da etkisiz hâle getirildi.

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Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Inter en çok gol yiyen takımlardan biriydi. Şimdi ise yalnızca Arsenal (4), Atletico Madrid ve Shakhtar Donetsk (5), İtalya şampiyonundan daha az gol yedi. Inter’in yediği gol sayısı 6; Betis, Como, Sporting Lizbon, Stuttgart ve Borussia Dortmund ile aynı.

Bu son takım, Bundesliga’da lider ve Şampiyonlar Ligi’nde Inter’in Almanya’daki sıradaki rakibi. Inter, ardından ocak ayında Liverpool’u evinde ağırlayacak ve sıfır puanla son sıradaki Slovan Bratislava’ya konuk olacak. Play-off’a kalmak için bir puan daha yeterli. İlk 8’e girip doğrudan son 16 turuna yükselmek içinse 7 puan gerekiyor.

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Gecenin tek olumsuz yanı, bu kez Bastoni’nin yaşadığı bir başka kas sakatlığıydı. Neyse ki Chivu, o mevkide Carlos Augusto’ya güvenebilir. Yeni sözleşmesi neredeyse kesinleşen Augusto, ikinci yarıda savunmada çok önemli bir müdahale yaptı. Akanji de sarı kart gördükten sonra benzer bir müdahalede bulundu.

Diğer tarafta, transfer döneminde Inter ile adı anılan genç Alman savunmacı Finn Jeltsch (2006 doğumlu), Pio Esposito ile girdiği mücadeleyi kaybetti (2005 doğumlu). İtalyan santrfor bu kez gol atamadı ama teknik açıdan da sürekli geliştiğini bir kez daha gösterdi. İlk yarıda Thuram’ı açık alana gönderen milimetrik ara pasına ve ikinci yarıda Dimarco’nun ortasında topa dokunmayarak Lautaro’ya ikinci golün fırsatını hazırlamasına bakmak yeterli. Bunlar, son Ballon d’Or’un sahibi Bayern Münihli İngiliz millî futbolcu Harry Kane’e yakışacak iki hareketti.

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Augusto ve Pio, aynı zamanda iki Roma imparatorunun adı. Başkentten söz açılmışken, Frattesi’nin Lazio’su lider. Kupa maçlarının oynandığı çarşamba günü de güçlü ve net bir mesaj verdi: Real Madrid ve Manchester United’ı korkuttuktan sonra Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain deplasmanında 2-2 berabere kalan Roma, Serie A şampiyonluğu yarışında giderek daha korkutucu hâle geliyor. Gasperini, kesinlikle hafife alınmaması gereken çok ciddi bir rakip olduğunu bir kez daha gösterdi. Luis Enrique de bunu söylüyor.

Son olarak Roma’nın iki eski ismine gelelim. Daniele De Rossi, San Siro’da Inter ile iki kez karşılaşmaya hazırlanıyor: Önce cumartesi günü Serie A’da, ardından salı günü İtalya Kupası’nda.

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Roma’nın 2001’de kazandığı son Serie A şampiyonluğunun teknik direktörü Fabio Capello, Gasperini’ye övgüler yağdırıyor, Chivu zaten her şeyi anlattığı için ona soru sormanın zor olduğunu söylüyor, Pio Esposito’yu Oliver Bierhoff’a benzetiyor ve Lautaro’yu eleştiriyor: Maç öncesi ısınmada takım arkadaşlarından farklı giyinip yağmurdan korunmak için kapüşon takmasını eleştiriyor (BURADAN OKUYUN).

Romalı şarkıcı-söz yazarı Francesco De Gregori’nin öğrettiği gibi, “Bir futbolcu bu ayrıntılarla değerlendirilmez: Bir futbolcuyu cesaretinden, fedakârlığından ve hayal gücünden tanırsın.”

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Ona yöneltilen tek eleştiri kıyafetiyle ilgiliyse bu, Lautaro’nun diğer her konuda örnek olduğu anlamına gelir. Böylece Capello’nun sözlü ve yersiz eleştirisi, aslında büyük bir övgüye dönüşür.

Bugün Şükran Günü ve bütün Inter taraftarları, Arjantinli forveti kaptanları, Barella’yı da kaptan yardımcıları olarak alkışlayabildikleri için şükrediyor. Barella yine takımın yükünü sırtlayan bir performans sergiledi.