UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Inter-Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dört takım da finale yükselmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

Devler Ligi'nde bu gece ilk finalist Milano'da belli olacak. İtalya'da oynanacak karşılaşma nefesleri kesecek ve futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Peki Inter-Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

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Inter-Barcelona maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Inter bu gece Barcelona'yı konuk edecek.

Giussepe Meazza'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak

Polonyalı hakem Marciniak'ın yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii'den canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç 3-3'lük beraberlikle sona ermişti. Bu maçı kazanan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek.