Inter, Avrupa Ligi'nde rekor kırdı

Shakhtar Donetsk'i paramparça ederek finale yükselen İtalyan devi turnuva tarihindeki bir rekoru da kırdı.

, UEFA 'nde 'i 5-0 yenerek finale yükseldiği maçta bir rekora imza attı.

Antonio Conte'nin öğrencileri baştan sona üstün oynadıkları maçı Lautaro Martinez (2), Danilo D'Ambrosio ve Romelu Lukaku'nun (2) golleriyle kazanarak finalde 'nın rakibi oldular.

devinin bu maçta elde ettiği 5-0'lık zafer, UEFA Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihinde bir yarı final maçında elde edilen en farklı galibiyet oldu.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Ayrıca Shakhtar, Kasım 2018'de 'ye 6-0 kaybettiği maçtan bu yana Avrupa'daki en ağır yenilgisini aldı.

Lukaku ve Martinez ise, 2004-05 sezonundaki Adriano ve Obafemi Martins'ten bu yana bir sezonda 20'şer gol barajını geçen ilk Inter ikilisi oldular.

Ayrıca Lukaku, üst üste 10. Avrupa Ligi maçında da gol atmayı başardı. Belçikalı forvetin bu serisi, 'da oynadığı Kasım 2014'e kadar gidiyor.