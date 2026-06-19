Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun açıkladığına göre, Inter, Marco Palestra’yı kadrosuna katmak üzere. Milanlılar, Denzel Dumfries’in olası halefi için elli milyon avroluk bir teklif sundu.

Hollandalı milli oyuncu Milano'dan ayrılırken, I Nerazzurri'nin yönetim kadrosu acilen uygun bir yedek arayışına girdi. Bu arayışlarında Atalanta'nın savunma oyuncusu Palestra'ya yöneldiler.

Henüz 21 yaşındaki savunma oyuncusu ve orta saha oyuncusu, şu anda Bergamo ekibiyle sözleşmesi bulunuyor, ancak bu sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giydi. 37 maçta 1 gol ve 4 asist kaydetti.

Sağ bek, Atalanta’nın altyapısından yetişti ve A takımda 16 maça çıktı. Ancak bu oyuncu, asıl çıkışını geçen sezon yaptı.

Romano’ya göre Inter ve Palestra, kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya vardı ve şu anda detaylar üzerinde son rötuşlar yapılıyor. Yani transfer neredeyse tamamlandı.

Palestra, bu yılın başlarında dönemin milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso tarafından da ödüllendirilmişti. Dünya Kupası play-off'larında Kuzey İrlanda karşısında ilk kez milli formayı giydi ve Bosna-Hersek maçında da oyuna girdi.

Birkaç hafta önce Lüksemburg ile oynanan dostluk maçında da kadroda yer aldı. Ancak Palestra, o maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.