Insigne: Maurizio Sarri, Napoli'ye ihanet etti

Sarri'nin Juventus'un başına geçmesi, eski oyuncusu Lorenzo Insigne'yi hiç memnun etmedi.

'nin yıldız futbolcusu Lorenzo Insigne eski hocası Maurizio Sarri'ye kızgın.

Üç sezon boyunca çalıştırdığı Napoli'yi her seferinde ilk üçe sokan ve ardından 2018 yazında 'nin yolunu tutan Sarri, Premier Lig'de sadece bir sezon geçirdikten sonra 'un başına geçti.

Insigne'ye göre Sarri'nin bu kararı bir ihanet.

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28 yaşındaki futbolcu, bir soru cevap seansında konuyla ilgili "Daha önce de söyledim, yineliyorum: Sarri'nin yaptığı şey Napoli'ye ihanet. Sonsuza kadar da böyle kalacak." açıklamasını yaptı.

Insigne, "Artık kendimize odaklanmalı ve ne olursa olsun onu yenmeliyiz. Artık Sarri'den konuşmak istemiyorum. Şampiyonluk bizim rüyamız ve bunu başarmayı bir kez daha deneyeceğiz." şeklinde konuştu.

Napoli'nin altyapısından yetişen Insigne'nin mevcut sözleşmesi 2020'ye dek devam ediyor.