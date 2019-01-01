İngiltere'de gündem yine ırkçılık: Bu defa mağdur Rüdiger

Rüdiger'in Tottenham deplasmanında ırkçı tezahürata maruz kaldığını söylemesiyle İngiltere'deki ırkçılık tartışmaları yeniden alevlendi.

forması giyen Antonio Rüdiger, deplasmanında ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Maviler'in 2-0 kazandığı maçın ikinci yarısında Heung-min Son ile girdiği bir mücadelenin ardından Güney Koreli futbolcunun rakibine tekme savurması nedeniyle kırmızı kart görmesi bazı Tottenham taraftarlarını kızdırdı. Pozisyondan dakikalar sonra hakemin yanına giden Alman futbolcu, birkaç taraftarın kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Hakem Anthony Taylor bunun üzerine stadyumda anons yaptırdı.

Tottenham Kulübü maçın ardından yaptığı açıklamada ilgili taraftarların tespit edilerek stadyumdan men edileceklerini duyurdu. Fakat bu durum kimseyi yatıştırmaya yetmeyeceğe benziyor zira ülkedeki futbol stadyumlarındaki ırkçılık vakalarında ciddi bir artış var.

Gary Neville siyasileri sorumlu tuttu

'ın efsane oyuncularından Gary Neville, yayıncı kuruluş Sky Sports'ta maçın ardından yaptığı açıklamada Birleşik Krallık'taki iki büyük siyasi parti olan Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi'ni eleştirdi.

"Premier Lig'de ırkçılık problemi var. Premier Lig bu konuda federasyonun arkasına saklanmamalı. Disiplin mevzularını federasyona bırakıyorlar. Kendileri bir önlem almalılar." diyen Neville şunları söyledi:

"Daha önce de söyledim, birkaç gün önce seçim oldu. Bu ülkedeki iki büyük parti ve bu partilerin liderleri ırkçılığın önünü açmakla ve ırkçılığa müsamaha göstermekle suçlanıyorlar. Eğer ırkçılık ülkedeki en büyük makamlarda bile kabul görüyorsa küçük bir problemden söz etmiyoruz demektir."

Neville, oyuncuların ırkçı hakaretlere uğradıklarında sahayı terk etmeleri durumunda onları destekleyeceğini de sözlerine ekledi.

Rüdiger: Bu saçmalık ne zaman sona erecek?

Antonio Rüdiger maçın ardından yaptığı açıklamada sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu şunları söyledi:

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"Bir futbol maçında bir kez daha ırkçılık görmek üzücü ama bunu kamuoyu önünde tartışmak önemli. Eğer bunu yapmazsak mevzu unutulup gidecek (her zamanki gibi). Tottenham'ı bir kulüp olarak sorumlu tutmuyorum çünkü biliyorum ki sadece birkaç gerizekalı bundan sorumlu. Sosyal medyada birçok Tottenham taraftarından da destek mesajı aldım bu nedenle teşekkürler. Umarım bunu yapanlar kısa zamanda bulunup cezalandırılırlar. Böylesine modern bir stadyumda, bunca kameranın içinde bu insanları bulup cezalandırmak zor olmamalı. Irkçılığın 2019 yılında hâlâ var olması büyük utanç. Bu saçmalık ne zaman sona erecek?"

PFA: Hükümet soruşturması başlatılmalı

Profesyonel Futbolcular Birliği de konuyla ilgili bir bildiri yayımladı ve devleti harekete geçmeye davet etti.

Açıklamada "PFA, ayrımcılığa maruz kalan her futbolcunun yanındadır. Futbol, Britanya toplumunun yapı taşlarından biri. İngiliz futbolunun dünya çapında kendisine çektiği büyük izleyici kitlelerini düşünürsek, bu konuda sıfır-tolerans politikasıyla öncü olma zorunluluğumuz var. Irkçılıkla ve nefret suçlarıyla mücadele için bir hükümet soruşturması başlatılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.