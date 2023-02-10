Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig, Türkiye ve Suriye'deki trajediye duyarsız kalmadı.

Dünyanın dört bir yanı, Türkiye ve Suriye'de yaşanan büyük depremin farkında ve yaraların sarılması için tüm çabalar sürüyor.

Deprem felaketi sonucunda binlerce insan hayatını kaybetti ve yine binlerce insan, enkaz altında hâlâ kurtarılmayı bekliyor.

Bu acı felaketin ardından İngiltere Premier Lig'den de Türkiye'ye bir yardım geldi.

Ne söylendi?

Premier Lig'in resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Premier Lig, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan yıkıcı depremlerden derin üzüntü duyuyor.

"Lig, insani yardımları doğrudan ihtiyacı olanlara ulaştırmak için Afet Acil Durum Komitesi'ne (DEC) 1 milyon sterlin bağış yapacak.

"Ayrıca hayatını kaybeden ya da bu trajik olaylardan etkilenenlere saygı göstergesi olarak Premier Lig oyuncuları ve PGMOL yetkilileri bu hafta sonu maçlarda siyah kol bandı takacaklar.

"Taraftarlar ayrıca DEC'in Türkiye-Suriye deprem çağrısına bağışta bulunabilirler."