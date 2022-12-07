İngiltere'nin yıldızı Bellingham'dan Fransa'ya gözdağı: "İçinizde bir köpek olmalı"

İngiltere'nin orta sahası Jude Bellingham, Fransa ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde rekabetçi yapısını konuştu.

Bellingham performansıyla Katar'da göz dolduruyor

İngiltere bir sonraki aşamada Fransa ile karşılaşacak

Bellingham her maçın bir savaş olduğunu söylüyor

NE OLDU? Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham, İngiltere ile çıktığı Dünya Kupası sahnesinde dikkatleri üzerine çekti. Turnuvada ilk kez boy gösteren 19 yaşındaki oyuncu, saha dışında iyi biri olduğunu ancak maçlarda savaşçı birine dönüştüğünü söyledi.

NE SÖYLENDİ? Jude Bellingham şunları söyledi: "Bence içinde bir köpekle doğuyorsun. Futbola bakış açıma göre, o köpeği içinde biraz taşıman gerekiyor. Ben de maçlara böyle giriyorum. Her maçın bir savaş olduğunu ve buna hazır olmamız gerektiğini biliyorum."

"Saha dışında iyi bir insan olabilirim ama sahaya çıktığımda bir şey beni ele geçiriyor. Dürüst olmak gerekirse aynı formayı giyenler dışında hiç arkadaşım yokmuş gibi hissediyorum."

BÜYÜK RESİM: Bellingham, Katar'daki göz doldurucu performansını Fransa karşısında test etme şansına sahip.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Jude Bellingham, son 16 turunda Senegal'e karşı yaptığı asistle bir Dünya Kupası maçında asist yapan en genç İngiliz oyuncu oldu.

İNGİLTERE İÇİN SIRADA NE VAR? Gareth Southgate'in öğrencileri, 10 Aralık'ta 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde turnuvanın son şampiyonu Fransa ile karşılaşacaklar.

Daha fazlası