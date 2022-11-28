İngiltere'nin gündemi Jude Bellingham'ın yatak itirafı
İngiltere Milli Takımı'nın ve Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Dünya Kupası için Katar'da bulunan İngiltere Milli Takımı'nın ilgi odağı olmaya devam ediyor.
NXGN sıralmasına göre gezegenin en iyi genç oyuncusu olan 19 yaşındaki yıldız hala ailesiyle yaşarken, ebeveynleriyle birlikte yaşamanın getirdiği konforu da sonuna kadar hissediyor.
İngiltere'nin Everton forması giyen savunma oyuncusu Conor Coady yaptığı açıklamada Bellingham'ın geçtiğimiz günlerde yatağını annesinin yaptığını söylediğini açıklarken, bu durum İngiltere Milli Takımı kampının son günlerde en fazla konuşulan hadisesi oldu.
Henderson dalga geçiyor
Baştan Jordan Henderson olmak üzere çok sayıda oyuncunun bu itirafın ardından Bellingham ile dalga geçtiği öğrenildi.
Henderson'ın Bellingham'a büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Coady, milli takım kadrosundaki herkesin genç oyuncuya destek olduğunu söyledi.
Bazen Bellingham'ın genç bir oyuncu olduğunu unuttuklarını belirten Coady yıldız oyuncunun çok olgun bir tavra sahip olduğunu ve milli takım kadrosundaki herkesin saygısını kazandığını belirtti.
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