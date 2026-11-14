İngiltere, Liverpool ve Chelsea'nin eski yıldızı Glen Johnson, Chelsea formasını giydikleri dönemde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı ilginç bir olayı açıkladı. Teknik direktör, Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralık olarak transferini içeren sözleşmeyi tam gözlerinin önünde yırtmış ve ardından ona Londra ekibinde kalacağını söylemişti.

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42 yaşındaki Johnson, Chelsea forması altında dört yıl geçirdi; bunun iki sezonu, Portekizli teknik adamın Blues ile 2004 yılında başlayan ilk döneminde Mourinho yönetiminde oldu. Bu dönem, kulüp için büyük başarılara sahne oldu; en öne çıkanı ise 2004-2005 sezonunda Premier Lig ve Lig Kupası'nın kazanılmasıydı.

Eski sağ bek, Mourinho yönetiminde fazla süre alamamasına rağmen, o dönemden olumlu anılar sakladığını vurguladı ve teknik adamla ilişkisinin birçok özel sohbete sahne olduğunu belirtti.

Johnson, İngiliz "The Sun" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Chelsea'de José Mourinho yönetiminde çalışmaktan harika anılarım var. Sürekli kazanıyorduk; 2004-2005 sezonundaki Premier Lig ve Lig Kupası ikilisi de buna dahil."

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Ve ekledi: "Kupa kazanmak güzel anılar oluşturmaya her zaman yardımcı olur; özgüvenimiz en yüksek seviyelerdeydi ve Premier Lig'in gördüğü en iyi takımlardan biriydik. José ile birçok harika sohbetimiz oldu, ancak bunlardan biri özellikle öne çıkıyor."

Johnson, Mourinho'nun daha fazla oynama şansı bulması için kiralık olarak ayrılmasını gerekli gördüğünü, ancak en üst düzeyde oynama tecrübesi edinmesi amacıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulübe gitmesini şart koştuğunu açıkladı.

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Bunun üzerine İngiliz oyuncu, uygun bir fırsat bulmak için harekete geçti ve o dönemin Avrupa'nın en öne çıkan kulüplerinden biri olan Olympique Lyon ile anlaşmaya varmayı başardı; Lyon, 2002 ve 2008 yılları arasında üst üste yedi sezon şampiyonluğa ulaşarak Fransa Ligi'ndeki hakimiyetini kurmuştu.

Johnson şöyle konuştu: "Chelsea'de pek oynamadığım için daha fazla oyun süresi bulmam adına kiralık olarak ayrılmamı istedi. Ancak gerçek tecrübe edinmem için, mümkünse kulübün Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olmasını istiyordu."

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Ve devam etti: "Gittim ve o dönemde çok büyük bir takım olan, Fransa Ligi'ni üst üste yedi kez kazandıkları dönemdeki Lyon'da kiralık fırsatı buldum. Anlaşma tamamlanmıştı ve ben genç bir oyuncuydum, dolayısıyla benim için büyük bir fırsattı. Ama José'ye söylemeye gittim ve ona sözleşmeyi gösterdim; o da sözleşmeyi tam karşımda yırttı."

Johnson, Mourinho'nun bu davranışının sadece ani bir karar olmadığını, aksine kişiliğine yönelik bir sınav niteliği taşıdığını belirtti; Portekizli teknik adam, onun Chelsea'den ayrılıp genç yaşta yeni bir deneyim yaşayacak kadar cesarete sahip olmadığını düşünmüştü.

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Ve ekledi: "Benim yaşımda böyle iyi bir anlaşma bulup ayrılacak cesarete sahip olduğumu bir an olsun düşündüğünü sanmıyorum. Sanırım bunun bir kişilik sınavı olması gerekiyordu ve ben bunu üstün bir şekilde geçtim; çünkü anlaşmayı yırttı ve bana kalacağımı söyledi."

Eski İngiliz milli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Başka seçeneğim yoktu. Ama sanırım bundan sonra bana daha çok saygı duydu ve beni kadroda daha fazla oynatmaya başladı."

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Mourinho'nun kararına rağmen, Johnson Chelsea'de uzun süre kalmadı; 2006 yılında kiralık olarak Portsmouth'a geçti ve ertesi yıl kalıcı olarak buraya katıldı. Burada daha fazla oynama şansı buldu ve Premier Lig'de kendini kanıtladı.

Johnson daha sonra 2009 yılında Liverpool'a geçti ve 2015'e kadar burada kaldı. Milli kariyeri boyunca İngiltere Milli Takımı ile 54 maça çıktı ve kuşağının en öne çıkan İngiliz beklerinden biri oldu.