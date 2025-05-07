İngiltere'nin Beckham'a kaptanlığı veren teknik direktörü 7. Lig'e kadar düştü!

Eski İngiltere Teknik Direktörü Peter Taylor, 72 yaşında Canvey Island’ın teknik direktörlüğünü üstlenerek futbola şaşırtıcı bir dönüş yaptı.

İngiltere'nin eski teknik direktörü Peter Taylor, yedinci kademe ekiplerinden Canvey Island'ın başına geçerek futbola sürpriz bir geri dönüş yaptı. 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, en son Ağustos 2023’te Maldon & Tiptree'den ayrılmıştı ve yaklaşık iki yıldır kulüpsüzdü.

Taylor, Kasım 2000'de Kevin Keegan’ın istifasının ardından Howard Wilkinson’ın yerine geçici menajer olarak İngiltere Milli Takımı’nın başına geçmişti. İngiltere’nin o dönemde İtalya’ya karşı 1-0 kaybettiği karşılaşma, David Beckham’ın kaptan olarak ilk kez sahaya çıktığı maç olarak tarihe geçti.

Beckham, daha sonra 59 maçta İngiltere’nin kaptanlığını yapmış ve toplamda 115 kez milli formayı giymişti.

Oyunculuk kariyerinde Crystal Palace ve Tottenham gibi takımlarda forma giyen Taylor, 1976 yılında dört kez İngiltere Milli Takımı’nda görev yaptı. Teknik adamlık kariyerine Dartford’da başlayan Taylor, ardından Southend United, Gillingham ve Leicester City gibi takımları çalıştırdı.

Ayrıca iki dönem boyunca İngiltere U21 takımının teknik direktörlüğünü yaptı.

Milli takıma birçok genç kazandırdı

Peter Taylor’ın Canvey Island’daki görevi, kulübün eski teknik direktörü Brad Wellmen’in ayrılışının ardından geldi. Wellmen yönetimindeki Canvey Island, Isthmian Premier League’i 17. sırada tamamlamıştı.

Taylor’ın İngiltere futbolundaki etkisi sadece kısa süren A Milli Takım deneyimiyle sınırlı kalmadı. Rio Ferdinand, Gareth Barry, Emile Heskey ve Jamie Carragher gibi isimlerin genç yaşta milli takıma kazandırılmasında önemli rol oynadı.

Yeni görevine başlayan Taylor, aynı zamanda Brighton, Hull City, Crystal Palace, Wycombe, Bradford City, Gillingham ve Dagenham & Redbridge gibi birçok kulüpte görev alarak kırk yılı aşan bir menajerlik kariyerine sahip oldu.

Futbol kamuoyu, Peter Taylor’ın bu yeni görevinde neler yapacağını ve Canvey Island’ı nasıl bir yola sokacağını merakla bekliyor.