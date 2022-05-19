Birleşik Krallık hükümeti, ülke çapındaki sahalarda kokain gibi A Sınıfı uyuşturucu sattığı veya aldığı tespit edilen futbol taraftarlarının, oyun içindeki şiddet ve düzensizlikle mücadele kapsamında beş yıl ceza alabileceklerini duyurdu.

Önlemler, geçtiğimiz yıl İngiltere genelinde hem yerel hem de uluslararası düzeyde maçlarda meydana gelen olaylarda büyük bir artışın olmasından dolayı kaynaklanıyor.

Şimdi hükümet, sorunu çözmeye çalışırken neden böyle bir yaklaşım taslağı hazırladıklarını ele alan bir eylem planı hazırladı.

Yeni siparişler hakkında ne söylendi?

Başbakan Boris Johnson yeni önlemleri tartışırken, "Onların alışkanlıkları, ülkemizde ve başka yerlerde sefalet ve suça yol açan sokaklarımızda bir savaşı beslemektir.

"Bu nedenle, yasaları çiğneyenlerin tüm sonuçlarıyla yüzleşmesini sağlamak için çabalarımızı artırıyoruz, çünkü yasa dışı uyuşturucu almak asla tek başına yapılan ve kurbansız yapılan bir suç değildir."

Polis Bakanı Kit Malthouse şunları ekledi: "Polis, bu bozukluğun merkezinde A Sınıfı uyuşturucular buluyor ve bu yüzden harekete geçmeliyiz.

“Futbol ailesi, her zeminin taraftarlar, özellikle çocuklar için güvenli bir alan olmasını istiyor ve biz öyle de yapıyoruz.”

İngiliz futbolunda şiddetle ilgili bir sorun mu var?

Önlemler, kalabalık düzensizliğinde önemli bir artış ve geçen yıl İngiltere'nin penaltı atışlarında İtalya'ya yenildiği Wembley'deki Euro 2020 Finali sırasında özellikle çirkin sahnelerin yaşanmasından dolayı geldi.

Birleşik Krallık futbol polisi birimi (UKFPU) tarafından, bu yılın başlarında yayımlanan istatistikler, 2019-20 sezonunun aynı dönemine göre tutuklamalarda ve maçlardaki düzensizlik raporlarında yüzde 36'lık bir artış olduğunu gösterdi.

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Bu haftanın başında, Nottingham Forest'ın Sheffield United'ı yendiği Championship play-off yarı final zaferi, rakip takımın kaptanı Billy Sharp'ın bir taraftar tarafından fiziki müdahaleye maruz kalması üzerine çirkin sahnelerle gölgelendi.

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