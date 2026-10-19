Premier Lig oyuncuları ırkçılıkla mücadele için diz çökmeyi tercih ederken, Leeds United'ın İngiliz forveti Dominic Calvert-Lewin, dün pazar günü Manchester United'a karşı 1-1 berabere biten maçta ayakta kalmayı sürdürdü.

Kovid-19 salgınından bu yana Premier Lig, maç öncesinde bir ritüeli yerleştirdi: Hakemin başlama düdüğüyle her oyuncu ırkçılığı protesto etmek için diz çöküyor.

Son aylarda giderek azalan bu jest, Fransız "RMC Sport" ağının aktardığına göre bu hafta "Irkçılığa Yer Yok" kampanyası kapsamında yeniden ortaya çıktı.

Teknik direktörü Daniel Farke'ye göre Dominic'in kararı "saygıdan" kaynaklanıyor. Farke, bir basın toplantısında şunları ekledi: "Dom şöyle diyor: 'Kimsenin beni yönetmesine izin vermeyeceğim. Kendimi savunarak saygımı gösteriyorum.' Herkes farklıdır ve bu kampanyaya saygısını kendi tarzında gösterir. Bu kesinlikle iyi bir kampanya ve bu tür durumlarda futbol dünyasının ve genel olarak sporun desteklediği soylu bir dava, çünkü soyunma odası hepimizin birlikte nasıl yaşadığımıza dair harika bir örnek."

Leeds forvetinin bu kararı ilk kez almıyor; geçen sezonun sonunda Burnley maçında da ayakta kalmıştı.

Ayrıca Ainsley Maitland-Niles (Everton), Issa Diop (Ipswich Town), Marc Guéhi (Manchester City) ile Ryan ve Tyler Adams (Bournemouth) da bu haftaki maçlarda diz çökmemeyi tercih etti.

Bu hareket, George Floyd'un Amerikan polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle 2020 yılında başlamış ve "Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin fitilini ateşlemişti.

Bunun sonucunda bu güçlü jest İngiltere'de her maç öncesinde uygulanmaya başlandı, ancak bu uygulama 2022 yılında sona erdi; yine de duruşu vurgulamak amacıyla sezonda iki kez diz çökülmesi konusunda anlaşmaya varıldı.







