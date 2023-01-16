Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ve Tottenham, Aaron Ramsdale'ın bir Spurs taraftarı tarafından uğradığı saldırıyı kınadı.

NE OLDU? Arsenal, pazar günkü derbide Tottenham'ı 2-0 yenerek Premier Lig'in zirvesindeki puan farkını sekize yükseltti ve olay, maçın son düdüğünden hemen sonra meydana geldi.

Ramsdale başlangıçta Richarlison ile bir tartışma yaşadı ve ardından ardından kale arkasından eldivenlerini almaya gitti. Bu esnada bir Tottenham taraftarı reklam panolarına atladı ve İngiliz kaleciye tekme atıp kalabalığa karıştı.

NE SÖYLENDİ? Olaya tepki gösteren bir PFA sözcüsü, şunları söyledi: "Oyunculara yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bu tür olaylar çok sık yaşanıyor.

“Oyuncuların iş yerlerinde güvende olma hakları var. Bir oyuncu saldırıya uğradığında, oyuncuları korumak için yürürlükte olan yasa ve düzenlemelerin uygun şekilde uygulanmasını bekleriz. Futbolcular birliği olarak bunu öncelikli bir konu olarak ele alıyoruz. Oyuncuların ve personelin iş yerlerinde daha iyi korunmasını talep etmek için yetkililerle çalışmaya devam edeceğiz.”

DAHA BÜYÜK RESİM: Bununla birlikte Tottenham da taraftar tespit edildikten sonra güçlü adımlar atma sözü veren bir bildiri yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugünkü maçın sonunda Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'a saldırmaya çalışan bir taraftarın davranışı bizi dehşete düşürdü. Şiddetin hiçbir türüne futbolda yer yoktur. Kulüp, taraftarın kimliğini tespit etmek için görüntüleri inceledi. Ayrıca kulüp, Tottenham Hotspur Stadyumu'nun bu kişiye derhal yasaklanması da dahil olmak üzere mümkün olan en güçlü cezayı gerçekleştirmek için polis, Arsenal ve Aaron Ramsdale ile birlikte çalışacak."

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, karşılaşmanın ardından olayla ilgili yorum yapmadı. Ancak Spurs Menajeri Antonio Conte maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: "Görmedim ama daha önce medyayla yaptığım bir röportajda bana sorulmuştu. Bu durum iyi değil. Olumlu değil. Bence her an saygı göstermelisiniz. Saygı istiyorsak saygı göstermeliyiz."

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