İngiliz medyası, Jorrel Hato’nun Xabi Alonso yönetiminde üstleneceği tamamen yeni rol konusunda hemfikir

Jorrel Hato yeni pozisyonuna hâlâ alışma sürecinde, ancak Britanya basınının pazartesi akşamı Fulham karşısında alınan 2-3’lük galibiyetin ardından belirttiğine göre iyi bir performans sergiledi. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, Xabi Alonso’nun sisteminde sol kanat beki olarak maça başladı.

Alonso, geçen sezon Real Madrid tarafından görevden alındıktan sonra yazın başından bu yana Chelsea’nin teknik direktörü. İspanyol çalıştırıcı Londra ekibini kendi anlayışına göre şekillendirdi.

Chelsea, Craven Cottage’ta sahaya 1-5-2-2-1 dizilişiyle çıktı. Hato da bu düzende savunmanın sol tarafında ileri çıkan isimdi.

João Pedro, Morgan Rogers ve Cole Palmer’ın golleri sayesinde The Blues maçı kazanmayı başardı, ancak kaleci Roberto Sánchez’in hataları nedeniyle karşılaşma yine de heyecanlı bir hâl aldı.

Hato maça ilk 11’de başladı ve 65 dakika sonra oyundan alındı. Yerine, bu yaz Rayo Vallecano’dan gelen Pep Chavarria girdi.

Hato daha önce sol kanat beki olarak oynamamış olmasına rağmen tüm gazetelerden geçer not aldı. BBC, “Alışık olmadığı bir kanat beki rolünde oynadı, maçın başlarında umut vadeden bir dripling yaptı ve iyi uyum sağladı” ifadelerini kullandı. Kanal ona 6 verdi.

The Independent, Hato’nun performansı konusunda çok daha da coşkuluydu. “Fırtına gibi koşularla dikkat çekici şekilde ileri çıktı (bunlardan biri neredeyse dördüncü golde bir asiste yol açıyordu). Savunmada zaman zaman biraz güvensizdi, ama yine de yeterliydi: 7.”

Football London ve The Standard ise Ajax’ın eski oyuncusuna 6 verdi. İlk adı geçen medya kuruluşu, “Hollandalı, sol bekten topla birlikte elinden geldiğince sık ileri çıktı. Çok dikkat çekmedi ama iyi mücadele etti” değerlendirmesinde bulundu.