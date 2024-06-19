Gürcistan'a attığı golle bir kez daha dünya futbolunun gündemine oturan Arda Güler, performansıyla efsane bir isimden övgü aldı.

Manchester United’ın efsane savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Türkiye’nin 3-1’lik üstünlüğüyle sona eren Gürcistan karşılaşmasının ardından genç yıldız Arda Güler’i övdü.

Son 24 saatte tüm Avrupa basınında manşetlerden düşmeyen Arda’nın yarattığı etkiye kayıtsız kalamayan Ferdinand, Real Madrid forması giyen Arda’nın büyük bir yeteneğe sahip olduğunu belirtti.

"Birinci sınıf"

Şampiyonadaki yorumculuk görevi çerçevesinde yaptığı değerlendirmede Arda’yı ön plana çıkartan Ferdinand, “Arda birinci sınıf bir futbolcu. İlk defa Avrupa Şampiyonası’nda oynuyor ama böyle bir gol atıyor. Bence şu ana dek turnuvanın en güzel golüydü ve bunun için ona teşekkür etmem gerekiyor çünkü sahalarda görmek istediğim şey tam da bu tarz goller” dedi.



Türkiye’yi 2-1 öne geçiren golü atan ve galibiyetin anahtar ismi olan Arda, geride bıraktığımız sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid’de fazla forma şansı bulamamıştı.

Sezonun son bölümünde sahne alan 19 yaşındaki oyuncu bu dönemde kalitesini ispatlamış ve sergilediği performansla gelecek sezon dünya futboluna damgasını vurabileceğinin sinyallerini vermişti.