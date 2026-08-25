Amerikan futbol ligindeki San Francisco 49ers takımının başkanı ve aynı zamanda Leeds United ile Glasgow Rangers kulüplerinin ortak sahibi olan Jed York, Ohio eyaletinde fuhuşla ilgili bir davadan tutuklanmasının ardından hukuki bir darbe aldı.

Resmi belgelere göre polis, York'u Ohio eyaletindeki East Palestine kentinde, polisin bir tuzak operasyonu kapsamında bir fuhuş sitesinde oluşturduğu sahte bir ilana yanıt vermesinin ardından, bir kadınla 140 dolar karşılığında buluşma üzerine anlaşmasıyla tutukladı.

Polis, web sitesine sızarak sahte ilanlar yayınlamış, ardından York kararlaştırılan yere giderken ona ulaşmış ve iddia edilen buluşmayı ayarlamak için kullanılan telefonu üzerinde bulmuştu.

İlk suçlama fuhuşa teşvik olmasına rağmen, dava savcılıkla yapılan bir anlaşma kapsamında suçlamaların kamu düzenini bozma ve suç aletleri bulundurma olarak yeniden sınıflandırılmasıyla sonuçlandı.

York her iki suçtan da suçsuz olduğunu savundu; Columbiana ilçe makamları ise anlaşma uyarınca üzerinden 160 dolar müsadere edildiğini ve bu tutarın Mahoning Vadisi'ndeki insan kaçakçılığıyla mücadele görev gücüne aktarıldığını bildirdi.

Belgeler ayrıca York'un çevrimiçi bir eğitimi tamamladığına işaret etti; ancak katıldığı programın niteliği açıklanmadı.

Amerikan Futbol Ligi, davadan haberdar olduğunu doğrulayan bir açıklama yayımladı ve davayı ligde geçerli olan kişisel davranış politikası uyarınca inceleyeceğini belirtti.

San Francisco 49ers kulübü ise davanın çözüme kavuşturulmuş hukuki bir mesele haline geldiğini, bu nedenle şu an için başka bir yorum yapmayacağını açıkladı.

York, 2 gün hapis cezasının yanı sıra 1.150 dolar para cezasına çarptırıldı; böylece dava, Ohio'da tutuklanmasıyla başlayan bir dizi işlemin ardından hukuki açıdan sona erdi.

York, 2010 yılında San Francisco 49ers'in icra kurulu başkanlığı görevini üstlenmesiyle Amerikan spor dünyasının en önde gelen isimlerinden biri sayılıyor; ayrıca Leeds United ve Rangers kulüplerinde hisse sahibi olup kişisel serveti yaklaşık 500 milyon dolar olarak tahmin ediliyor, ailesinin serveti ise yaklaşık 8,5 milyar dolara ulaşıyor.