Jorrel Hato, Chelsea'nin Everton karşısındaki performansının ardından İngiliz basınından övgü topladı. Londra ekibi, cumartesi öğleden sonra Liverpool kentinin takımına konuk olduğu maçtan 0-2 galip ayrılırken 20 yaşındaki Hollanda millî futbolcusu yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynadı. İngiliz basını, Hato'nun performansı konusunda hemfikir: Genç oyuncuya yalnızca olumlu notlar verildi.

Pep Chavarria'nın hafif fiziksel şikâyetleri nedeniyle forma giyememesi üzerine Hato, Chelsea'nin ilk 11'inde biraz sürpriz biçimde sahaya çıktı. Eski Ajax oyuncusu fırsatı iyi değerlendirdi ve ikinci yarının hemen başında Pedro Neto'nun açılış golünde pay sahibi oldu. Portekizli oyuncu, ikinci yarının henüz 44. saniyesinde ağları bularak konuk ekibi öne geçirdi.

Açılış golü, Morgan Rogers, Hato ve Neto arasındaki güzel bir iş birliğinin sonucuydu. Rogers, rakibini kendinden uzak tutup topuk pasıyla Hato'yu buldu. Hollandalı oyuncu hızla ileri çıktı ve yerden orta yaptı. Neto da bu hazırlıktan en iyi şekilde yararlanarak Chelsea'yi öne geçirdi.

The Evening Standard, Hato'nun performansından özellikle memnun kaldı ve sol beke 7 puan verdi. Londra gazetesi, savunmacının ilk 11'e son anda eklendiğini ancak buna rağmen çok iyi oynadığını vurguladı. Gazeteci Dom Smith, Hollandalı oyuncunun özellikle hücuma katkısını öne çıkararak "Güçlü performansını Neto'ya yaptığı güzel bir asistle taçlandırdı" diye yazdı.

Hato hakkında olumlu görüş bildiren Metro da oyuncuya 7 puan verdi. Yayın organı, özellikle açılış golünde rakibini geçme biçiminden etkilendi. Eski Ajax oyuncusu için yapılan değerlendirmede "Chelsea'nin açılış golünde hücuma iyi katıldı; rakibini kendinden uzak tutup topu Neto için kale önüne geri çevirmek üzere hızını ve gücünü gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

GOAL de Hato'nun performansını beğendi ancak savunma özelliklerine ağırlık verdi. Hollanda millî futbolcusu 7 puan alırken taktik disiplininden ve Everton'ın kanatlardan yarattığı tehlikeyi etkisiz hâle getirmesinden dolayı övüldü. GOAL'e göre Hato, uzatma dakikalarında oyundan çıkana kadar pozisyonunu çok iyi korudu ve Chelsea'nin savunma düzenini sürdürmesine yardımcı oldu.

En olumlu değerlendirme ise Hato'ya 8 puan veren The False 9'dan geldi. Yayın organı, özellikle açılış golündeki akıllı koşusunu ve Neto'ya yaptığı belirleyici yerden ortayı vurguladı.







