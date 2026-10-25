İngiliz basınında: Xabi Alonso, Chelsea taraftarının güvenini kaybediyor

Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso'ya yöneltilen eleştiriler, dün akşam Premier Lig'in sekizinci haftasında kendi sahasında Tottenham'a karşı alınan sürpriz yenilginin (2-0) ardından arttı.

Bu konuda, İngiliz "Daily Mail" gazetesinin muhabiri Kieran Gill, Alonso'nun inisiyatif ve yaratıcılıktan yoksun negatif taktiksel yaklaşımı nedeniyle Chelsea'nin Tottenham Hotspur karşısında aldığı yenilginin büyük sorumluluğunu taşıdığını düşünüyor ve takımın büyük maçlarda daha güçlü bir karakter sergilemediği sürece Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edemeyeceğini değerlendiriyor.

Gill, Stamford Bridge'de Tottenham karşısındaki güçlü geçmişine rağmen Chelsea'nin galibiyete yakın görünmediğine dikkat çekti; zira konuk Londra ekibi, Premier Lig'de ezeli rakibinin kalesine yaptığı son 34 ziyarette yalnızca bir galibiyet elde edebildi.

Yazar, Chelsea'nin sınırlı topa sahip olma ve etkisiz paslara dayanmasının performansını hayal kırıklığına uğrattığını ve Alonso'nun taraftar nezdindeki itibarını zayıflattığını değerlendirdi.

Ayrıca oku

Barcelona yıldızı: Mbappe'nin kalitesini görmeyen kördür

Pique El Clasico'nun sonucunu tahmin etti ve Mourinho'ya ağır yenilgisini hatırlattı

Gill ayrıca, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart gören Cole Palmer'ın davranışını da eleştirdi ve bu davranışın Chelsea'nin geçen sezon yaşadığı disiplin sorunlarını akıllara getirdiğini değerlendirdi.

Makale, Joao Pedro'nun sakatlık nedeniyle yokluğunun etkisine de değinerek, Alonso'nun bu yokluğu ele alış biçiminin, özellikle Geovany Quenda'nın beklenen katkıyı sunamamasıyla birlikte, takımın derinliği ve hücum seçenekleri konusunda soru işaretleri doğurduğuna dikkat çekti.

Buna karşın Gill, Nicolas Jackson'ın Aston Villa'daki parlak performansının ve Manchester City'ye karşı iki gol atmasının, Chelsea'nin yokluklarını telafi edebilecek bir hücum alternatifinden yoksun olduğunu gözler önüne serdiğini değerlendirdi.

Yazar, Tottenham'ın ilk golünü, genç kaleci Mike Penders'ın maç boyunca birçok girişimi kurtarmasına rağmen üstesinden gelemediği bir kornerin ardından atmasının ardından, duran toplarla mücadeleyi de eleştirdi. Kalecinin hâlâ hatalara açık olduğuna, ancak Emiliano Martinez'in dönüşüne kadar desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Gill, eleştirilerini Chelsea'nin savunma sorunlarının devam ettiğine dikkat çekerek tamamladı; takımın, Tottenham'ın ikinci golünü atan Mathys Tel ile mücadelede zorlanmasının ardından, Alonso'nun taktiksel planlarının ötesine geçen zorluklarla karşı karşıya olduğunu, ancak bunun kendisini daha güçlü ve etkili bir performans sunma sorumluluğundan kurtarmadığını değerlendirdi.



