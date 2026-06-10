Infantino: İran'a verdiğim sözü tuttuğum için gurur duyuyorum

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, 23. Dünya Kupası'nın başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anı "sevinç, kutlama ve mutluluk anı" olarak nitelendirdi.

Infantino, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın arifesinde düzenlenen basın toplantısında, Dünya Kupası'nın "dünyanın en ünlü ve en ilham verici kupası" olduğunu söyledi ve ele alınacak başka konular olsa da, bugünkü konuşmanın futbola ayrılmasını umduğunu vurguladı.

FIFA Başkanı, İran konusuna ayrıntılı olarak değindi ve geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'de İran milli takımını ziyaret ettiğini belirterek, bölgedeki askeri gerginlikler nedeniyle katılımları konusunda şüpheler varken onlara Dünya Kupası'na katılma sözü verdiğini vurguladı.

"İran'ın Dünya Kupası'na gelmeyeceğini söyleyenler vardı, ancak ben onlara geleceklerini söz verdim. Eğer gerekirse Tahran'a gidip onları otobüsle getirmem gerekirse bunu yapardım. Onların cevabı ise gerekirse kendileri gelecekleri yönündeydi" diye ekledi.

"İran'ın katılımını sağlamayı başardığımız için çok mutluyum ve ekibimin çalışmasından gurur duyuyorum" diye devam etti.

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Infantino, İran'ın katılımının "futbolun ruhunu" temsil ettiğini vurguladı ve futbolun insanları gerçekliklerini unutturup maça odaklanmalarını sağladığını belirterek, stadyumlarda olumlu bir atmosfer oluşmasını umduğunu ifade etti.

Ayrıca, biletler ve vizelerle birlikte İran dosyasının son dönemde en çok gündeme gelen konulardan biri olduğunu belirtti ve bu konuların "futbolla değil, küresel durum ve ev sahibi ülkelerle ilgili" olduğunu vurguladı.

İran milli takımı, Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı yedinci grupta turnuvaya katılacak, ancak Asya ekibi, heyetin bazı üyelerinin ABD'ye giriş vizesi almasıyla ilgili sorunlar ve taraftarların girişinin engellenmesi gibi sorunlarla boğuşuyor.