İmzalar atıldı... Chelsea, Arjantin Milli Takımı oyuncusunun transferini bitirdi

Chelsea, Arjantin Millî Takımı oyuncusunu kadrosuna katma transferini devam eden yaz transfer döneminde sonuçlandırdı ve resmî açıklamaya yaklaştı.

2026 Dünya Kupası, İspanya'nın Arjantin'i tek golle mağlup etmesiyle sona erdi ve "La Roja" tarihindeki ikinci yıldızını kazandı.

Arjantin Millî Takımı kadrosuna çağrılan Valentin Barco, turnuva boyunca yalnızca nadiren sahaya çıkma fırsatı buldu.

Orta sahada ve sol bekte oynayabilen çok yönlü Strasbourg oyuncusu yedek olarak yer aldı ve kulübede beklemek zorunda kaldı. Yalnızca grup aşamasının üçüncü maçında Ürdün'e karşı (3-1) 19 dakika oynadı.

Strasbourg ile öne çıkan bir sezon geçiren (43 maçta 3 gol ve 9 asist) 21 yaşındaki oyuncu, Fransa Ligi'ne geri dönmeyecek.

"Foot Mercato" sitesi, Strasbourg kulübünün sahibi olan BlueCo grubuna bağlı İngiliz kulübünün, Mike Penders, Aaron Anselmino ve David Datro Fofana'nın yanı sıra forvet Emanuel Emegha'yı kiralamasının ardından Fransız kulübünden beşinci bir oyuncuyu aldığını aktardı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" hesabından transferin gerçekten tamamlandığını doğruladı ve açıklamanın yakında yapılacağını ekledi.

Nitekim İtalyan gazeteci, geçen mayıs ayında varılan sözlü anlaşmanın ardından Valentin Barco'nun Chelsea'ye transferi için tüm belgelerin imzalandığını belirtti.

Böylece Xabi Alonso, yeni sezonda bir başka yeni transferden daha yararlanabilecek.







