İmam Aşur'un geleceğinde sürpriz: Suudi Ligi'ne mi transfer olacak?

Mısırlı milli oyuncu ve Ahly'nin orta saha oyuncusu İmam Aşur'un adı, Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın oyuncunun hizmetlerini almaya yönelik ilgisinin yeniden canlanmasının ardından transfer piyasasında yeniden gündeme geldi. Bu gelişme, iki taraf arasındaki görüşmelerin önümüzdeki kış transfer döneminde yeniden başlamasının önünü açabilir; oyuncunun ve Ahly kulübünün bu adıma yönelik tutumuna ilişkin sorular ise devam ediyor.

İttihad, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ismi takıma transfer olmakla anılan, ancak Ahly ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatarak durumunu netleştiren İmam Aşur ile önümüzdeki ocak ayında anlaşma imkânını değerlendiriyor.

Suudi Arabistan'ın "El-Viam" gazetesi, kulübün kış transfer döneminde kadrosunu güçlü transferlerle takviye etme isteği doğrultusunda İmam Aşur'un yeniden İttihad'ın hesaplarına girdiğini belirterek, yönetimin ocak piyasasına yönelik hamlelerine hazırlanmaya şimdiden başladığını aktardı.

Gazete ayrıca, İttihad'ın Mısırlı oyuncunun dosyasını, hizmetlerini almak için resmî bir teklif sunma kararını vermeden önce şu saatlerde her açıdan incelediğini ekledi.

Suudi Arabistan'ın İmam Aşur'a yönelik ilgisinin yeniden canlanması, oyuncunun Ahly ile sahaya çıkmaktan uzak kaldığı bir döneme denk geliyor. Zira oyuncu, takımın Ceitara, Modern Sport ve El-Mukavelun El-Arab karşısındaki son üç maçında forma giymedi.

Ahly, resmî internet sitesi üzerinden İmam Aşur'un son maçlarda kadro dışı bırakılmasının yalnızca teknik nedenlerden kaynaklandığını açıklamış; oyuncunun takım antrenmanlarına normal şekilde katıldığını ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığını vurgulamıştı.

Mısırlı orta saha oyuncusu bu sezon rakamlar bazında beklenen katkıyı sunamadı. Zira Ahly formasıyla yalnızca dört maça çıktı ve bu süre zarfında ne gol atabildi ne de takım arkadaşlarına asist yapabildi.

Diğer yandan İttihad, kıtasal sonuçlar açısından zor bir dönem geçiriyor. Zira AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta maçında kendi sahasında ve taraftarı önünde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El-Ain karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı.

Suudi Arabistan ekibi puan kaybetmeye devam ederken, El-Ain puanını 12'ye yükselterek Batı grubunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı ve tek başına ilk sıraya yerleşti.

Buna karşılık İttihad'ın puanı dört puanda kalarak dokuzuncu sıraya geriledi ve bu durum, kulübün tur atlama bileti yarışındaki hesaplarını zorlaştırdı. Bu da yönetimi, takımı yeni isimlerle takviye etmek üzere kış transfer piyasasında güçlü bir şekilde harekete geçmeye yönlendirebilir.