Barcelona’nın yaşadığı mali problemler nedeniyle bu takıma transfer olması zor görünen İlkay, yeni sezonda eski takımının formasını giyebilir.

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşılaşacak olan Manchester City'nin yıldız oyuncusu İlkay Gündoğan’ın eski takımı Borussia Dortmund'a dönebileceği öne sürüldü.

Alman basınının önde gelen gazetelerinden Bild’de alan habere göre Barcelona'ya transfer olmak isteyen 32 yaşındaki oyuncu Katalan ekibinin talep ettiği maaşı ödeyememesi nedeniyle Dortmund’a dönmeyi gündemine aldı.

Manchester City'nin vazgeçilmezlerindendi

2011 ve 2016 yılları arasında Dortmund da forma giyen İlkay burada Jürgen Klopp yönetiminde bir Bundesliga şampiyonluğu elde etmişti. Pep Guardiola’nın Manchester City'nin başına geçmesinin ardından 2016 yazında İngiliz ekibine transfer olan İlkay, forma giydiği süre boyunca Manchester City tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olmayı başarmıştı.

Bu sezon Premier Lig'de attığı sekiz golle takımının şampiyonluğuna önemli bir katkı yapan İlkay son olarak FA Cup finalinde Manchester United'a karşı iki gol atmış ve 2-1 kazanılan finalde başrolü oynamıştı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı’nın formasını da giyen Türk asıllı oyuncu, Almanya'nın gruplarda elenmesinin önüne geçememişti.