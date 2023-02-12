Manchester City'nin gurbetçi oyuncusu takımının 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından Türkiye'deki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'de Arsenal ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Manchester City sahasında oynadığı maçta Aston Villa'yı 3-1'lik skorla geçerken, Türk asıllı yıldız İlkay Gündoğan takımının ikinci golüne imza attı. Erling Haaland'dan aldığı pas sonrasında topu filelerle buluşturan İlkay maçın ardından aklının Türkiye'de olduğunu söyledi.

İlkay Gündoğan ne söyledi?

Türkiye'yi yasa boğan depremle ilgili açıklamalarda bulunan ve tüm kalbinin ülkemiz için attığını belirten gurbetçi futbolcu, Aston Villa karşısında önemli bir galibiyet aldık ama aklım hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlar ve enkaz altında mahsur kalanları kurtarmak için yorulmadan çalışan ekiplerle" dedi.

Öte yandan bu galibiyetin ardından Arsenal ile arasındaki farkı üç puana indiren Pep Guardiola'nın öğrencileri, şampiyonluk için yeniden umutlandı.

Ligde oynayacağı önümüzdeki üç maçı deplasmanda oynayacak olan Manchester City'nin bu serisi şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Arsenal karşılaşmasıyla başlayacak ve iki ekip 15 Şubat Çarşamba günü kozlarını paylaşacak.