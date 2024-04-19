Şampiyonlar Ligi'nde PSG’ye elenen Barcelona'da büyük hayal kırıklığının yankıları devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye elenen Barcelona’da deneyimli oyuncu İlkay Gündoğan’ın maçın ardından karşılaşmanın 29. Dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ronald Araujo’ya yönelik sözlerinin yankıları devam ediyor. Uruguaylı oyuncunun İlkay’ın sözlerine verdiği cevapla farklı bir boyuta taşınan tartışmaya dahil olan son isim Türk asıllı Alman oyuncunun eşi Sara Gündoğan olurken, tüm bunlar Barcelona’daki takım birlikteliğinin sorgulanmasına neden oldu.

İlkay’ın sözleri maçın ardından Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde ve takım kaptanı Sergi Roberto tarafından da eleştirilmişti. Roberto bu sözlere yönelik olarak, “Zaferler ve yenilgiler birlikte kazanılır” ifadelerini kullanırken, tüm bu sözlü tartışmalara İlkay’ın eşi de dahil oldu.

Tüm takıma gönderme

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sara Gündoğan, “Bu adam çok çalışan, futbol görüşünü geliştirmeyi amaçlayan ve bu takım için her şeyini veren bir adam. Onun zihniyeti üçlü bir zihniyet” ifadelerini kullandı ve İlkay’ın Manchester City formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Manchester City’deki uzun ve başarılarla dolu kariyerinin ardından yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Barcelona’ya katılan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Katalan ekibiyle tüm kulvarlarda 45 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlara beş gol ve altı asist sığdıran İlkay’ın tüm bu tartışmaların ardından gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.