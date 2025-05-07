İlkay Gündoğan'dan emeklilik itirafı

İlkay Gündoğan, gelecekte Pep Guardiola'nın yardımcısı olmayı hayal ettiğini söyledi.

İlkay Gündoğan, Manchester City'deki ikinci döneminde gösterdiği performansla dikkat çekerken, emeklilik sonrası için düşündüğü koçluk kariyeriyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Pep Guardiola ile yeniden birlikte çalışmanın kendisi için büyük bir fırsat olacağını söyledi.

Geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılarak serbest transferle eski kulübü Manchester City'e dönen Gündoğan, Katalan ekibinin maaş bütçesini düşürme çabaları sonucu kulüpten ayrılma kararı aldığını belirtti. Gündoğan, Manchester City'de geçirdiği ilk dönemde takımı kaptan olarak UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup zaferine taşımıştı.

Gündoğan, City ile yaptığı 12 aylık sözleşmedeki opsiyonu devreye sokarak kontratını 2025/26 sezonuna kadar uzattı. Bu karar, yıldız oyuncunun hem fiziksel hem de mental olarak futbola olan bağlılığını ortaya koydu.

Barcelona'dan ayrılık süreci

Relevo aracılığıyla Bild'e verdiği röportajda Gündoğan, emeklilik sonrasında Guardiola ile çalışmanın kendisi için cazip bir seçenek olacağını şu sözlerle ifade etti:

"Pep'in asistanı olmak benim için çok ilginç olurdu. Bu [koçluk] şu anda düşündüğüm bir şey değil. Futboldan gerçekten keyif aldığımı hissediyorum. Sadece bir yıl daha değil, en az iki, hatta belki üç ya da dört yıl. Hiç korkmuyorum, heyecanlıyım ve vücudum hala iyi durumda."

Tecrübeli oyuncu, Barcelona'dan ayrılış süreci hakkında da konuştu. Özellikle kulüp yönetiminin kararları nedeniyle yeni teknik direktör Hansi Flick ile yüz yüze tanışma şansı bulamadığını vurguladı.

"Ayrılmanın daha iyi olacağını hissettim. Çok iyi bir ilk sezon geçirdiğimi düşünmeme rağmen, özellikle finansal nedenlerden dolayı kulübün de buna sıcak baktığını hissettim. [Flick ile tanışmak isterdim] ama kulübün belli ki başka planları olduğu için bu mümkün olmadı."

Gündoğan’ın açıklamaları, sadece profesyonel kariyerine değil, gelecekteki olası teknik adamlık yolculuğuna dair de net bir perspektif sundu. Guardiola ile kurduğu güçlü bağ, bu ihtimali daha da güçlü kılıyor.