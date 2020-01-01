İlkay Gündoğan: Kai Havertz, Michael Ballack'tan bile daha iyi
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Getty/Goal
Manchester City'nin başarılı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Chelsea'nin Timo Werner'i kadrosuna katması ve olası Kai Havertz transferi hakkında konuştu.
SportBild' e verdiği demeçte, "Bana inanın. City'deki herkes Timo Werner'i biliyor," diyen İlkay, "Takım arkadaşlarımın çoğu onun nasıl bir adam olduğunu sordu. Saygıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.
İlkay ayrıca Havertz hakkında da açıklamalarda bulunurken, genç oyuncuyu Michael Ballack ile kıyasladı.
"Bana göre Havertz, yetenek açısından Ballack'tan bile daha iyi," diyen İlkay, "Ballack çok agresif bir oyuncuydu ve güçlü bir zihin yapısına sahipti. O, önceki neslin en iyi oyuncusuydu. Sahada olumlu anlamda adi bir herifin tekiydi. Kai ise onun gibi değil" yorumunu yaptı.