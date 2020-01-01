İlkay Gündoğan ilk 3'üne Ronaldo'yu almadı

Türk asıllı Alman futbolcuya göre dünyanın en iyi üç futbolcusu arasında Cristiano Ronaldo yok.

'nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, dünyanın en iyi üç futbolcusu olarak , Kevin De Bruyne ve Kylian Mbappe'yi gösterdi.

İlkay'ın tercihleri arasında 'nun olmaması dikkat çekti.

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Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'u altı defa kazanan Messi ile bu ödülü beş kez evine götüren Ronaldo özellikle son 12 yıldır büyük bir çekişme içerisindeler. Bu iki isim tarihin en önemli futbolcuları arasında gösteriliyorlar.

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Twitter'da takipçileriyle bir soru cevap seansı düzenleyen İlkay, bir kullanıcının "Dünyanın en iyi üç futbolcusu kim?" sorusuna "1. Messi, 2. Kevin De Bruyne, 3. Kylian Mbappe" yanıtını verdi.

Cristiano Ronaldo, 'da yaptığı patlamanın ardından 9 yıl boyunca 'in formasını terletti ve ardından 'un yolunu tuttu. Messi ise kariyerini altyapısından yetiştiği 'da sürdürüyor.