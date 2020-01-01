İlkay Gündoğan ilk 3'üne Ronaldo'yu almadı
Manchester City'nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, dünyanın en iyi üç futbolcusu olarak Lionel Messi, Kevin De Bruyne ve Kylian Mbappe'yi gösterdi.
İlkay'ın tercihleri arasında Cristiano Ronaldo'nun olmaması dikkat çekti.
Futbol dünyasının en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'u altı defa kazanan Messi ile bu ödülü beş kez evine götüren Ronaldo özellikle son 12 yıldır büyük bir çekişme içerisindeler. Bu iki isim tarihin en önemli futbolcuları arasında gösteriliyorlar.
Twitter'da takipçileriyle bir soru cevap seansı düzenleyen İlkay, bir kullanıcının "Dünyanın en iyi üç futbolcusu kim?" sorusuna "1. Messi, 2. Kevin De Bruyne, 3. Kylian Mbappe" yanıtını verdi.
Cristiano Ronaldo, Manchester United'da yaptığı patlamanın ardından 9 yıl boyunca Real Madrid'in formasını terletti ve ardından Juventus'un yolunu tuttu. Messi ise kariyerini altyapısından yetiştiği Barcelona'da sürdürüyor.