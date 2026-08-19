WAZ'ın haberine göre BVB yöneticileri, en azından orta saha oyuncusunun olası bir kiralık gönderilmesi ihtimali üzerinde ilk düşünceleri yapmaya başladı; oyuncu daha bu yaz Ekvador ekibi Independiente del Valle'den Dortmund'a gelmişti.

Bölgesel gazete, BVB Teknik Direktörü Niko Kovac'ın hazırlık maçlarında son dönemde yeni transferi tamamen kullanmamasını, Lerma'nın kısa süre içinde geçici olarak ayrılacağına dair bir işaret olarak yorumladı. Lerma, geçen hafta sonu AS Roma ile 2-2 berabere kalınan maçta da, daha önce FC Arsenal'e karşı 3-2 kazanılan karşılaşmada da 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.

Kovac'ın son açıklamaları da 18 yaşındaki oyuncunun Alman futboluna uyum sürecinde beklenen başlangıç zorluklarını yaşadığını ve özellikle fiziksel dayanıklılık konusunda kendisini daha da geliştirmesi gerektiğini gösteriyor.

WAZ'ın Kovac'tan aktardığına göre, Lerma'nın son dönemde neden süre alamadığıyla ilgili olarak, "Herkesi oynatamayız. Zamana ihtiyacı var ve bu son derece normal. Dil zorlukları var. Ona baktığınızda hâlâ biraz narin olduğunu da görüyorsunuz, biraz kilo alması ya da kondisyonu üzerinde çalışmamız gerekiyor" dedi. Ancak Kovac şu vurguyu da yaptı: "Bu çocuk da herkes gibi takımın bir parçası."

Justin Lerma için BVB'de şimdilik Regionalliga planı mı var?

Lerma'nın kiralanması için şimdiden devreye girebilecek kulüpler olup olmadığı haberde yer almadı. Ekvadorlu oyuncunun Dortmund'da kalması halinde ise en muhtemel senaryonun, önce Regionalliga'da ikinci takım formasıyla maçlara çıkarak Bundesliga seviyesine hazırlanması olduğu belirtildi.

Borussia Dortmund

Lerma'nın forma giydiği merkez orta saha, özellikle de ofansif orta saha bölgesindeki rekabet son dönemde ciddi şekilde arttı. Sonuçta buraya Konstantinos Karetsas (KRC Genk'ten), Giannis Konstantelias (PAOK Selanik'ten) ve Joey Veerman (PSV Eindhoven'dan) olmak üzere, ilk 11 hedefi taşıyan üç önemli yeni oyuncu geldi.

BVB, Lerma transferini ise daha Mayıs 2024'te tamamlamıştı. FIFA statülerine göre, bonservisi için dört milyon euro ödenen genç oyuncunun transferi ancak 18 yaşını Mayıs 2026 başında doldurmasıyla mümkün olmuştu. Dortmund ile sözleşmesi 2031'e kadar geçerli.

Lerma, henüz 15 yaşındayken Ekvador birinci liginde ilk maçına çıkmıştı. Genç yaşına rağmen Independiente del Valle formasıyla şimdiden 43 resmi maçta görev aldı ve iki gol attı. O dönem 17 yaşında olan oyuncu, 2025'te as kadro oyuncusu olarak Ekvador şampiyonu oldu.