İlk karbonsuz maç: "Game Zero"

Tottenham 19 Eylül'de Chelsea'yle dünyanın ilk büyük karbonsuz maçına çıkacak.

Independent'tan Andy Gregory'nin haberine göre Tottenham ve Chelsea modern zamanların ilk büyük karbonsuz maçına çıkacak. İklim krizinini giderek büyümesi, sıfır karbon emisyonunu bir hayat tarzı olma zorunluluğunu ortaya koyarken, organizatörler bu maçla dünyanın dikkatini kürsel krize çekmeye hazırlanıyor.

Tottenham ile işbriliğindeki Sky Sports'a göre, "Game Zero" adı verilen 19 Eylül'deki Londra derbisinde, karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

Bunun için organizatörlerin yanı sıra; stad görevlilerinin maç günü kullanılacak elektrik enerjisinden, stadyuma gidiş gelişlere hatta yiyecek tercihlerine dek emisyonu en aza indirmek için çalıştıkları belirtiliyor. Emisyon değerlerinde Spurs'ün 15 Ağustos'ta Manchester City'yle karşılaştığı Premier Lig maçının değerleri ölçü alınacak.

Sky has partnered with Tottenham Hotspur to host the world's first net zero carbon football game at an elite level when Spurs face Chelsea on September 19 | #GameZero — Sky Sports (@SkySports) September 6, 2021

Karşılaşma Glasgow'da gerçekleştirilecek BM Cop26 iklim zirvesinden 1,5 ay önce gerçekleşmiş olacak. Birleşik Krallık'ta hükümetin Cop26 başkanı Alok Sharma, iklim değişikliğinin, seyretmeyi ve oynamayı sevdiğimiz sporlar dahil hayatımızın her yönünü etkilediğini söyledi.

"Büyük spor etkinliklerinde de gelecek nesiller için gezegeni korumamızı sağlayacak adımları atabiliriz."

Tottenham Başkanı Daniel Levy de, girişimin "futbolun acil iklim değişikliği sorununu ele almada oynayabileceği rolü göstereceğini" ifade etti.

Kulüp taraftarlarını toplu taşıma araçlarını kullanma, maça bisikletle gelme, bitki bazlı yemek seçeneği tercih etme ve atıklarını geri dönüştürme gibi sürdürülebilir adımlar atmaya teşvik ederken, her iki takım da maça biyoyakıtla çalışan otobüslerle götürülecekler.