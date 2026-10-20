Vangelis Pavlidis, başarıya erken yaşta kolayca ulaşmış biri değil. Bugün bulunduğu noktaya, Benfica Lizbon gibi dev bir kulübün değişmez santrforu ve Avrupa'nın en iyi golcülerinden biri olarak hiç de düz bir yoldan gelmedi. Aksine, yolunu zaman zaman değiştirmek zorunda kaldı. Ancak Yunan futbolcunun kariyerini, artık büyük kulüp Barcelona'nın ve kriz yaşayan Tottenham Hotspur'un da ilgisini çektiği söylenen bu yolculuk bu kadar ilgi çekici kılıyor.

Şu anda Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Trabzonspor'un teknik direktörü olan ve bir dönem Pavlidis'i VfL Bochum U19 takımında çalıştıran Thomas Reis, eski öğrencisi hakkında bir süre önce 90PLUS'a "Bochum'da o sıçramayı yapamazdı" demişti. Pavlidis, futbolda bir yerlere gelmek istediğini çok erken yaşta biliyordu. Bunun için fedakârlık yapmaya ve herkesten daha fazla çalışmaya hazır olması gerektiğinin de genç yaşta farkındaydı.

Bugünün Benfica yıldızı, profesyonel futbolcu olma hayali için daha ergenlik yıllarında çok çalışıyordu: "Gol atmak çalışkanlık işidir. Gol atmak kendiliğinden olmaz. Her ek antrenman daha isabetli olmaya yardımcı olur. Bunun için çalışmak, çalışmak, çalışmak gerekir." Bu hayalini gerçekleştirmek için 16. yaş gününden kısa süre sonra, küçük bir kulüp olan Bebides 2000'de oynadığı memleketi Selanik'ten ayrılıp Almanya'ya gitmeye cesaret etti. Pavlidis, 2015'te başlayan Bochum macerasını 90PLUS'a anlatırken "Başlangıç zordu" diye hatırlamıştı.

Vangelis Pavlidis Bochum'a kısa sürede alıştı

Bu cesur adımın başlangıç zorluklarını da beraberinde getirmesi doğaldı. Farklı bir ülke, yabancı bir dil, daha yoğun bir futbol. Ancak Pavlidis o dönemde de uyum sağlama becerisi yüksek bir oyuncuydu. Kısa sürede alıştı ve 2014/15 sezonunda VfL Bochum U17 takımıyla çıktığı dokuz maçta 11 gol katkısıyla (altı gol, beş asist) dikkat çekti. Ardından U19 takımına geçişi de sorunsuz oldu. Yaşça küçük grupta yer almasına rağmen Reis yönetiminde hemen ilk 11'in değişmez oyuncusu hâline geldi, gollerini attı ve Mayıs 2016'da, 17 yaşındayken 2. Bundesliga'da profesyonel futbolculuk kariyerinin ilk maçına bile çıktı.

Pavlidis, Bochum'un altyapıdaki en büyük umutlarından biriydi. U19'daki ikinci yılında ikinci lig takımının ilk 11'inde de ilk kez yer aldı. Ancak eski hocası Reis'in yukarıdaki değerlendirmesine dönecek olursak, altyapıdan kalıcı olarak profesyonel takıma geçiş konusunda Bochum'da bir çıkmazla karşı karşıyaydı: VfL, 2015'te ikinci takımının faaliyetlerine son vermişti; takım ancak 2024'te yeniden kurulacaktı. O dönemde Pavlidis için bunun anlamı şuydu: U19'dan ayrılmıştı, ancak profesyonel takımda düzenli forma giyme ihtimali henüz yoktu. Kısacası oynama fırsatı bulamıyordu.

Vangelis Pavlidis BVB'de ne zaman oynadı?

Borussia Dortmund'un hem coğrafi hem de kişisel açıdan yakın olması işine yaradı. Pavlidis'in Bochum U19 takımındaki ikinci yılında teknik direktörü olan Jan Siewert, 2017 yazında BVB'nin ikinci takımının başına geçmişti. Pavlidis'i çok iyi tanıyıp takdir ettiği için 2018'in başında forveti kiralık olarak Borussia'nın U23 takımına getirdi.

Getty Images

Başlangıçta işler oldukça iyi gitti. Yunan futbolcu hemen ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu, değerli süreler aldı ve Regionalliga'daki ilk yedi maçında dört gol attı. Ancak sonraki sezon aynı ölçüde iyi geçmedi. Çünkü bugün 250 milyon euroluk bir oyuncu, Pavlidis'in yükseliş öyküsünde ilk kez ortaya çıktı: Alexander Isak.

2017'de 17 yaşındayken büyük beklentilerle BVB'ye gelen İsveçli oyuncu, bilindiği gibi Dortmund'da hiçbir zaman çıkış yapamadı. 2018/19 sezonunun ilk yarısında, sırf oynayabilmek için ikinci takımda çok sayıda maça çıktı. Teknik direktör Siewert muhtemelen Pavlidis'e tam anlamıyla güvenmeye devam etmek isterdi, ancak Isak doğrudan onun önüne kondu. Böylece Pavlidis giderek daha sık yedek kulübesinden oyuna girdi; çoğu zaman yalnızca birkaç dakika oynadı ya da hiç oynamadı ve maç ritmini kaybetti. Kendisini destekleyen Siewert, BVB II'den Huddersfield'a gitmeden kısa süre önce, Ocak 2019'da Pavlidis de Dortmund'dan ayrıldı.

Ancak Bochum'a dönmedi; bir kez daha kiralandı. Hollanda'ya gitme adımını attı ve Willem II'de birinci lig futbolu oynayabileceğine inandı. Bu plan tamamen tuttu, üstelik Eredivisie'de de Alexander Isak yine karşısına çıkabilirdi. Transferleri için bugüne kadar toplam yaklaşık 250 milyon euro (tam olarak 246,1 milyon) ödenen ve 2025'te tek başına Liverpool'a 145 milyon euro bonservis bedeline mal olan bugünün Liverpool yıldızı, Pavlidis'ten tam bir hafta sonra kiralık olarak Willem II'ye gitti.

Vangelis Pavlidis ve Alexander Isak, Willem II'de birlikte fırtına estirdi

Isak, Dortmund'un ikinci takımında Pavlidis'in gelişiminin önünde durmuştu. Willem II'de ise çoğu zaman ikisine de kendilerini gösterme alanı vardı ve Eredivisie'de mükemmel uyum sağlayan bir hücum ikilisi oluşturdular. Bazen çift forvet oynadılar, bazen de biri kanada geçti. Pavlidis'in maça yedek kulübesinde başladığı zamanlar da oldu, ancak sonradan oyuna girince beğeni topladı.

Her durumda performansı, Isak yarım yılın ardından Real Sociedad'a gittikten sonra kalıcı transferi hak ettiğini göstermeye fazlasıyla yetti. Willem II, 2019 yazında Pavlidis için Bochum'a yalnızca 250.000 euro bonservis bedeli ödedi. Yedi yılı aşkın bir süre sonra Yunan millî futbolcunun değeri bunun katbekat üzerine çıktı; Benfica'daki serbest kalma bedeli 100 milyon euro.

250.000 eurodan 100 milyon euroya: Kulağa hızlı bir yükseliş gibi geliyor. Pavlidis'in son yılları da gerçekten böyle geçti. Willem II'deki ilk tam sezonunda takımın hücum hattının merkezinde vazgeçilmez hâle geldi. Attığı gollerle Tilburg'un köklü kulübünün 2020'de ligi beşinci bitirerek 1999'daki ikinciliğinden bu yana en iyi derecesine ulaşmasında büyük pay sahibi oldu.

Vangelis Pavlidis'in Zlatan Ibrahimovic'i hatırlatan golü

Pavlidis, 2020/21 sezonunda da düzenli olarak gol attı, daha iddialı kulüplerin ilgisini çekmeye devam etti ve sezonu çarpıcı bir golle noktaladı. Eski Bochumlu oyuncu, Mayıs 2021'deki son hafta maçında Fortuna Sittard karşısında alınan 2-1'lik galibiyette, Zlatan Ibrahimovic'in 2004'te Ajax formasıyla NAC Breda'ya attığı efsanevi bireysel golü hatırlatan bir gol kaydetti.

Kaleye sırtı dönükken, kaleden 25 metre uzakta topla buluşan Pavlidis, rakibini üzerinden attı, döndü ve ardından üç Sittard oyuncusunu daha kimi anlarda çaresiz bırakarak beş metreden rahat bir aşırtma vuruşla golü buldu. Bu inanılmaz bireysel performans sayesinde Pavlidis, birkaç ay sonra dünyada yılın en güzel golünü ödüllendiren FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

O dönemde 22 yaşında olan gerçek bir golcü, 2021 yazında kariyerindeki bir sonraki adımı atarak 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer oldu. Orada gelişimini istikrarlı biçimde sürdürdü, uluslararası arenada da deneyim kazandı ve 2024'te 29 golle Eredivisie'nin gol kralı oldu. Pavlidis'i destekleyen Siewert, 2024 ilkbaharında onun hakkında "Kendini sürekli geliştirme konusunda muazzam bir isteği var ve bugün bu kadar başarılı olmasını sağlayan da bu. En iyi beş ligden birine adım atabileceğine kesinlikle inanıyorum" dedi. Pavlidis'e o dönemde iddialı Bundesliga kulüplerinin de ilgi gösterdiği, ancak asıl ilginin Premier League'den geldiği söyleniyordu.

Getty Images

Sonunda dünyanın en iyi beş liginden birine gitmedi. Bunun yerine 2024 yazında, kendisine olağan koşullarda Şampiyonlar Ligi'nde oynama imkânı sunan dünya çapında bir kulüp olan Benfica'ya katıldı. Şampiyonlar Ligi'nde de golcülüğünü kanıtlamak, Selanikli oyuncunun bir sonraki büyük hedefiydi ve bunu kısa sürede başardı: 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yedi gol attı.

Vangelis Pavlidis: Hat-trick'in ardından Barcelona'nın ilgisini mi çekti?

Pavlidis, Monaco'ya karşı ilk maçtaki 1-0'lık galibiyet golü, rövanştaki 3-3'lük beraberlikte ise bir gol ve bir asistle Benfica'nın play-off turunu geçip son 16 turunda Barcelona'nın karşısına çıkmasında başrol oynadı. Portekiz temsilcisi burada elense de Barca'nın hafızasında muhtemelen birkaç hafta önce lig aşamasında aldığı nefes kesici 5-4'lük galibiyet çok daha canlıydı. Dolayısıyla o karşılaşmada İspanyol devine üç gol atan Pavlidis de öyle.

Bu nedenle Barcelona'nın geçen yaz Pavlidis'i değerlendirdiği iddiası gayet anlaşılır. Görünüşe göre Katalanlar, birinci tercihleri Julian Alvarez'i (Atletico Madrid) transfer etme çabalarının başarı şansı kalmayınca Pavlidis'i santrfor için ikinci seçenek olarak düşünüyordu.

Pavlidis için durumun farklı olup olmayacağı ise ayrı bir konu. Golcünün Lizbon'daki sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor, 100 milyon euroluk serbest kalma bedeli oldukça yüksek ve Benfica geride kalan transfer döneminde en önemli oyuncularından birini göndermeyi hiç planlamıyordu. Ancak şimdi bu konuda yeni bir hareketlilik yaşanabilir. A Bola 'nın haberine göre, yine ligin alt sıralarında sıkışıp kalan kriz içindeki Spurs, Pavlidis'i kış transfer dönemi için mutlak önceliği olarak belirledi. Yunan oyuncunun 15 resmî maçta 15 gollük etkileyici performansı ve Spurs hücumunun işlememesi (7 lig maçında 6 gol) düşünüldüğünde bu şaşırtıcı değil.

27 yaşında, bir futbolcunun en verimli dönemine yeni giren Pavlidis'in, bir gün dünyanın en iyi beş liginden birine ulaşmak için hâlâ zamanı var. Bochum'da 16 yaşındayken başlayan Avrupa yolculuğunda.