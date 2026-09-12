İki dakikada: Moreira, Milan'ı Lazio'nun pençelerinden kurtardı

Milan, bugün cumartesi günü İtalya Ligi'nin dördüncü haftasında, ev sahibi Lazio karşısında iki gol geriye düştükten sonra ikinci yarıda heyecan verici bir mücadeleyle sonucu (2-2) beraberliğe çevirdi. Karşılaşma başkent Roma'daki Olimpico Stadı'nda oynandı.

Lazio, 10. dakikada Matteo Cancellieri'nin golüyle erken öne geçti; ardından Tijjani Noslin 39. dakikada skoru ikiye taşıdı ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

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Ancak Milan devre arasının ardından güçlü bir karşılık verdi; oyuna sonradan giren Diego Moreira 65 ve 67. dakikalarda art arda iki gol kaydederek Rossoneri'ye değerli bir puan kazandırdı.

Karşılaşmada konuk ekibin büyük üstünlüğü göze çarptı; nihai topa sahip olma oranı Milan lehine yüzde 66'ya karşılık Lazio için yüzde 34 oldu. Ayrıca Rossoneri 16 şut çekti, bunların 7'si direkler ve üst direk arasına gitti; Lazio ise yalnızca 8 kez şut denedi, bunların 6'sı isabetliydi.

Milan'lı oyuncuların Lazio ceza sahasındaki top temas sayısı 30 olurken, ev sahibi oyuncuların konuk ekibin sahasındaki temas sayısı yalnızca 11 oldu.

Her iki takım da bu sezon lige mağlubiyetsiz girmişti; Lazio ilk 3 haftada üst üste 3 galibiyet elde ederken, Milan iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan toplamıştı.

Bu sonuçla Lazio puanını 10'a çıkararak Serie A puan tablosunda geçici olarak liderliğe yükselirken, Rossoneri de puanını 8'e çıkararak dördüncü sıraya geldi.