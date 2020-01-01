Igor Tudor, Juventus’ta Pirlo’nun yardımcısı oldu
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Maurizio Sarri ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu Andrea Pirlo’yu oturtan Juventus, daha tecrübeli bir isim olan Igor Tudor’u teknik ekibine dahil etti.
Hırvat kulübü Hajduk Split’ten yapılan açıklamada “Juventus’tan gelen antrenörlük teklifini kabul eden Igor Tudor, bugün itibarıyla teknik direktörümüz değildir. Kendisi, Pirlo’nun yardımcısı olarak Juventus’ta göreve başlıyor. Antrenör Tudor’a kariyerinde şans ve başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Teknik direktörlük kariyerine Hajduk Split'te başlayan 42 yaşındaki Tudor daha sonra sırasıyla PAOK, Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Udinese ve tekrar Hajduk Split'i çalıştırmıştı.