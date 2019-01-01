Igor Tudor, Hajduk Split'in başına geçiyor

Bir dönem Galatasaray’ı çalıştıran Igor Tudor’un Hajduk Split’in yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi.

’de Kardemir ve ’ı çalıştıran, Sarı Kırmızılılar’dan ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi ’nin başına geçen Igor Tudor, geçtiğimiz haftalarda görevden alınmıştı.

Ancak tazminat maddesi nedeniyle sözleşmesi feshedilmeyen Tudor, bugün itibariyle Udinese ile yollarını tamamen ayırdı.

İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Hırvat teknik adam, önümüzdeki günlerde ülkesinin kulüplerinden Hajduk Split’e imza atacak.

Tudor, futbolculuk döneminde formasını giydiği Hajduk Split’in 2013-2015 yıllarında teknik direktörlüğünü de yapmıştı.