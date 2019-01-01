Igor Tudor, Hajduk Split'in başına geçiyor
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Türkiye’de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray’ı çalıştıran, Sarı Kırmızılılar’dan ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Udinese’nin başına geçen Igor Tudor, geçtiğimiz haftalarda görevden alınmıştı.
Ancak tazminat maddesi nedeniyle sözleşmesi feshedilmeyen Tudor, bugün itibariyle Udinese ile yollarını tamamen ayırdı.
İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Hırvat teknik adam, önümüzdeki günlerde ülkesinin kulüplerinden Hajduk Split’e imza atacak.
Tudor, futbolculuk döneminde formasını giydiği Hajduk Split’in 2013-2015 yıllarında teknik direktörlüğünü de yapmıştı.