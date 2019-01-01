Igor Angelovski: Eljif Elmas devasa bir potansiyele sahip

Kuzey Makedonya Teknik direktörü Igor Angelovski, Slovenya karşısında 2 gol atan Eljif Elmas ile ilgili övgü dolu yorumlarda bulundu.

EURO 2020 Elemeleri G Grubu maçında Kuzey Makedonya, Slovenya'yı Eljif Elmas'ın 2 golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve gruptaki puanını 11'e yükselterek 3. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, yaz transfer döneminde 'den 'ye transfer olan 20 yaşındaki Eljif Elmas'ın performansını değerlendirdi.

"Yalnızca 2 gol atmakla kalmadı; ayrıca sıra dışı bir performans ortaya koydu. Bir yıldız mı doğuyor?" sorusuna Angelovski, şu cevabı verdi:

"Jenerasyonunun en güçlü oyuncularından birinden bahsediyoruz, buna hiç şüphe yok. Bu maçta gördüğünüz gibi Elmas, devasa bir potansiyele sahip. Elmas'ın nerede oynaması gerektiği ile ilgili konuşmak çok doğru olmaz. Napoli'yi dikkatle izliyorum, Ancelotti'nin onu belli bir mevkide oynattığını biliyorum. Ben Eljif'i daha ileri bir noktada, hücuma daha yakın bir şekilde oyun kurucu pozisyonunda kullanıyorum. Elmas, en az 3 veya 4 farklı mevkide oynayabilir."

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Napoli'nin doğru bir tercih olup olmadığı sorulduğunda 43 yaşındaki teknik adamın yanıtı şu oldu: "Napoli, Elmas için harika bir kulüp. Goran Pandev bile Napoli'nin onun için en iyi seçenek olacağı konusunda Eljif'i ikna etmeye çalıştı. Napoli şehri ve toplumu konusunda çok iyi şeyler söyledi. Eljif, Napoli'de seviyesini yükseltiyor."

Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi de değerlendiren Angelovski, "Carlo Ancelotti'ye teşekkür etmek istiyorum. Eljif gibi geleceğin yıldızı olmaya aday bir yeteneği ancak Ancelotti gibi harika bir hoca ve onun ekibi eğitebilirdi" ifadelerini kullandı.

Son olarak Eljif'in Napoli tarihine geçip geçemeyeceği sorulunca Angelovski şöyle konuştu: "Neden olmasın? Eljif kuvvetli bir karaktere sahip. Şu an olduğu gibi sıkı çalışmaya devam ederse, Napoli tarihinde kendine önemli bir yer edinememesi için bir sebep görmüyorum."