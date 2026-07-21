SPOX’un ortak portalı calciomercato’nun haberine göre, Juventus Torino, Alman milli oyuncunun menajer ekibiyle yeniden temasa geçti; ancak bir anlaşmaya varılmasına henüz çok var.

İtalya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı ile Goretzka arasında özellikle ücret konusunda önemli görüş ayrılıkları olduğu belirtiliyor. Buna göre, 31 yaşındaki oyuncu sözleşme imzalandığında 10 milyon avroluk imza parası ve ardından yıllık 7 milyon avro net maaş talep ediyor.

Mali açıdan zor durumda olan Torino kulübünün bu tür talepleri karşılayıp karşılayamayacağı ise henüz belirsiz. Calciomercato'nun bilgilerine göre, kulüp bu konuda daha uygun maliyetli bir seçeneğe, yani Franck Kessie'yi transfer etmeye yöneliyor.

Söylentilere göre Kessie de haftalardır Juve’nin radarında ve görünüşe göre Goretzka’dan çok daha düşük bir ücretle transfer edilebilir. Kessie’nin üç yıllık sözleşme karşılığında yıllık “sadece” beş milyon avro net ücret talep ettiği belirtiliyor.

Getty Images

Peki, Leon Goretzka AC Milan ile sözleşme imzalayacak mı?

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, son olarak Goretzka’nın imzalanmasının zaten daha da ertelenebileceğini, çünkü Juventus’un öncelikle diğer pozisyonlarda tedbir almak istediğini bildirdi. Yeni bir forvetin gelmesi bekleniyor; ayrıca mevcut duruma göre bir kalecinin transferi, bir orta saha oyuncusunun transferinden daha önemli görünüyor.

Turin’e transferi gerçekleşmezse bile, bu Goretzka’nın İtalya hayallerinin sonu anlamına gelmeyecektir. İddiaya göre 31 yaşındaki oyuncu birkaç seçeneği açık tutuyor ve son bilgilere göre bunların arasında Milan da yer alıyor.

Söylentilere göre Rossoneri’ye transferi çoktan kesinleşmişti, ancak takım son maç gününde Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaçırdı. İspanya’dan ise sürekli olarak Atlético Madrid’in adı geçiyordu; ayrıca MLS’ye de bir iz var.

Getty Images

Leon Goretzka, sekiz yılın ardından FC Bayern’den ayrılıyor

Goretzka’nın sözleşmesi, Alman rekortmeniyle geçirdiği sekiz yılın ardından Haziran sonunda sona erdi. Son yıllarda kritik maçlarda sürekli olarak Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic’in gerisinde kalarak yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı.

Buna rağmen, geçtiğimiz Bundesliga sezonunda 31 maçta beş gol ve dört asist kaydetti. Şampiyonlar Ligi’nde ise on maçta tek bir skor puanı bile alamadı. Dünya Kupası’nda da sadece yedek oyuncu olarak yer aldı.