Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Nassr'ın, Anderson Talisca'yı kadro dışı bıraktığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın bir süredir peşinde olduğu Anderson Talisca ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. beIN SPORTS'un, Suudi Arabistan basınına dayandırdığı habere göre Al Nassr, Brezilyalı yıldızı kadro dışı bıraktı.

Bu gelişmenin, Al-Nassr Teknik Direktörü Luis Castro'nun talebiyle gerçekleştiği belirtildi.

Şenol Güneş ne söylemişti?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Talisca transferiyle ilgili son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon euro'dan aşağı değil.

"Talisca'yı almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok. Çünkü çeşitli mevkiyi alternatif haline getiriyor.

"O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulunursa yine alırız. Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey."

Emre Kocadağ ne demişti?

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise Brezilyalı yıldızın transferi hakkında şunları söylemişti:

"Talisca ve Al Nassr ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden transfer imkansız gibi."

Eğer Talisca'nın kadro dışı bırakıldığı iddiaları resmîleşirse, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a transferi olası hale gelebilir.