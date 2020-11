Ibrahimovic’ten Maradona sözleri

Milan’ın tecrübeli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Maradona’nın sonsuza dek ‘bir numara’ olarak kalacağını söyledi.

Diego Maradona’nın vefatının kendisini derinden üzdüğünü açıklayan İbrahimovic, “Çok üzgünüm. Benim için Maradona, futbolcudan çok daha fazlasıydı. Birçok insan ona tapıyordu. Onu tanıma fırsatı elde ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

Arjantinli efsanenin saha dışındaki yaşantısının kimseyi ilgilendirmemesi gerektiğini söyleyen İsveçli, “O, sahada yaptıklarıyla efsane oldu. 10 numara deyince aklınıza ilk kim geliyor? Elbette Maradona. Bugün sadece o giydi diye 10 numarayı tercih eden futbolcular var. Onu sahada yaptıklarıyla hatırlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Maradona’nın insanlığında da övgü bahseden Ibrahimovic, “O, her zaman kalbini dinleyen bir insan oldu. Bu çok doğru bir şey mi, bilmiyorum. Ancak dünya belki de onu bu nedenle onu böyle sevdi. Günümüz futbolunda herkes kusursuz olmaya çalışıyor ancak olgunlaşmak için hatalar yapıp bunlardan ders çıkarmanız gerekiyor. Maradona her şeyi kalbiyle yaptı. O her zaman ‘bir numara’ olarak kalacak.