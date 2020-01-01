Ibrahimovic'ten emeklilik yanıtı! "Ne istediğimi bilmiyorum"

İsveçli futboldu Zlatan Ibrahimovic, koronavirüs pandemisi ve kariyerinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zlatan Ibrahimovic, sezon sonunda 'dan ayrılacağına ve futbola veda edeceğine ilişkin iddiaları yanıtladı.

Ibrahimovic, Milan ile Aralık ayında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 6 aylık sözleşmeye imza attı. İsveçli yıldız, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesinden önce çıktığı 10 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

İsveç basınından Svenska Dagbladet'e konuşan 38 yaşındaki futbolcu, emekliliğine dair merak edilenleri dile getirdi:

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"Neler olacağını göreceğiz. Ne istediğimi bile bilmiyorum. Her gün yeni bir şey oluyor. Koronavirüs salgınını kim tahmin edebilirdi ki? Sadece yaşamaya ve hayattan keyif almaya çalışmalıyız. Çok endişem yok. Bakmam gereken bir ailem var. Onlar iyi hissediyorlarsa ben de iyi hissediyorum."

Koronavirüs pandemisinin Avrupa'da en çok etkilediği ülke olan İtalya'da iptal edilen 'nın geleceğine dair konuşan Ibrahimovic, 'toplumun sağlığının daha önemli' olduğunu belirtti:

"Liglerin askıya alınması oldukça trajik ancak sisteme saygı duymalı ve sabırlı olmalıyız. Tüm toplum için bir çözüm bulmak zorundalar. Sağlık tüm sporların ötesindedir. Koronavirüs hakkında endişelenmiyorum. Uzmanların çözmesini beklememiz gerekiyor."

