Ibrahimovic penaltı atmayı bırakıyor

Bu sezon beş penaltıdan üçünü kaçıran Zlatan Ibrahimovic, bir sonraki penaltı atışını kullanmayacağını söyledi.

Zlatan Ibrahimovic, 'daki penaltıcılık görevini bırakıyor.

Futbol dünyasında yüksek özgüveniyle tanınan Ibrahimovic, Milan'ın Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldığı maçta duraklama dakikalarında attığı golle takımına puanı getirdi ama maçın 66. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı. İsveçli yıldız, böylece, bu sezon kullandığı beş penaltının üçünü kaçırmış oldu.

Ibrahimovic, maçın ardından Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, "Açıkçası kızgınım, çünkü beraberlik yeterince iyi değil. Çok sayıda pozisyona girdik. Bir penaltı kaçırdım ve sanırım bir sonrakini Kessie'ye bırakıyorum! Böyle daha iyi olacak gibi. İki gol yedik, iki gol attık. İlerliyoruz ve önemli olan özgüvenimizi kaybetmemek. Puan cetvelinin şu anki halini düşünürsek, her maçı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Milan puan kaybına rağmen 17 puanla 'nın zirvesindeki yerini koruyor. Stefano Pioli'nin ekibi, ligde yedi maçta beş galibiyet ve iki beraberlik alarak henüz yenilgi yüzü görmedi.