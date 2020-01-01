Ibra'nın bırakmaya niyeti yok

Milan'ın deneyimli golcüsü kariyerini noktalamayı düşünmediğini söyledi.

'da bu sezon aldığı sonuçlarla zirveye yerleşen 'ın deneyimli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, başarıya hala aç olduğunu ve şu aşamada futbolu bırakmayı düşünmediğini söyledi.

BBC Sport'a özel bir röportaj veren 39 yaşındaki İsveçli golcü, "Fiziksel olarak iyi durumda olduğum sürece gerisi gelecektir. Şu anda yaptığım şeyleri yapmaya devam ettiğim müddetçe futbolu bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

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Bu sezon sekiz lig maçında attığı 10 golle gol krallığı sıralamasında da zirvede yer alan Ibra, ligde namağlup durumda olmalarına rağmen henüz hiçbir şey kazanmadıklarını da vurguladı.

Daha fazla takım

İkinci Milan döneminin ilkinden farklı olduğunun altını çizen Ibrahimovic, "Takımı ait olduğu yere yani zirveye taşımak çok ciddi bir meydan okuma. Bunun için çalışmak futbol ateşimi canlı tutuyor" şeklinde konuştu.

Bu sezon 10 lig maçında yalnızca iki beraberlik alan Milan, en yakın takipçisi 'nun dört puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.