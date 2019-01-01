"Ibrahimovic kararını verdi"

Los Angeles Galaxy'den ayrılan Zlatan Ibrahimovic kariyerini hangi takımda sürdürecek? Walter Sabatini'ye göre İsveçli oyuncu kararını verdi bile.

Sportif Direktörü Walter Sabatini, Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmeyeceklerini duyurdu.

LA Galaxy ile sona eren kontratını uzatmayan ve Avrupa'ya dönmesi beklenen Ibra'nın adı ekibi Bologna'yla anılıyordu. Fakat Sabatini'ye göre İsveçli futbolcu başka bir takımla anlaştı bile.

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Tuttomercatoweb'e konuşan Sabatini, "Ibrahimovic Bologna'ya gelmeyecek çünkü tercihini başka bir yerden yana kullandı." ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic'in bir diğer Serie A ekibi ile anlaşacağı yönündeki haberler yoğunluk kazanmış durumda.

38 yaşındaki futbolcu, Galaxy'den ayrıldıktan sonra ülkesi İsveç'te Hammarby'ye ortak olarak eski takımı Malmö'nün taraftarını kızdırmıştı.