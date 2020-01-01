Ibrahimovic: Hakan Çalhanoğlu gerçek bir Milan 10 numarası

Hakan'dan övgüyle bahseden Zlatan, onun Gullit ve Seedorf gibi Milan'daki 10 numaralı formanın ağırlığını kaldırabileceğini söyledi.

Bir sezon daha 'da oynayacak olan Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler kullandı.

Kulübün websitesine açıklamalarda bulunan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu'nun Ruud Gullit ve Clarence Seedorf gibi Milan'daki 10 numaralı formanın ağırlığını kaldırabileceğini inandığını belirtti;

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"Hakan'la ilk tanıştığımda, onun kim olduğunu biliyordum. Ona şöyle dedim: 'Milan'ın 10 numarasını giymek harika bir şey çünkü 10'u giyen tüm oyuncular harikaydı. Muazzam bir baskı ve büyük bir sorumluluk var ancak çok çalışanlar bunu yapabilir' dedim.

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Ve son altı ayda onun çok çalıştığını gördüm. Çalhanoğlu gibi bir oyuncu bunu başarabilir. O bunu yaptı ve yapmaya devam etmek zorunda.

Asla tatmin olmayacağınız bir zihniyetine sahip olmalısınız. Son altı ayda, gerçek bir AC Milan 10 numarası gibi oynadı. Umarım böyle devam eder. Çünkü daha fazlasını yapabilir."

2017'den beri Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu, 'da 129 maçta 23 gol attı.