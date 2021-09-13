Ibrahimovic, Bruno Alves'in rekorunu kırdı

39 yaş 344 gün. Yaş veya ağır sakatlık engel değil. İbrahimovic gol atmaya devam ediyor.

Zlatan Ibrahimovic geçirdiği sakatlıktan 4 ay sonra sahalara Serie A'nın en yaşlı yabancı golcüsü olarak döndü. 39 yaş 344 günlük golcü, Milan'ın Lazio'yu San Siro'da 2-0 yendiği karşılaşmada takımının 2. golünü kaydetti. 3 maçta 9 puana ulaşan Milan bu sonuçla aynı puana sahip olduğu Roma'nın ardından 2. sırada yer alıyor.

Mayıs ayında yaşadığı ağır diz sakatlığının ardından yeni sezon için var gücüyle çalışan İsveçli oyuncunun azminden Teknik Direkörü Stefano Pioli de övgüyle bahsetti.

"İbrahimovic asla yaşlanmaz ve içinde yanan büyük bir ateş, büyük bir tutku var."

"Her zaman kazanmak için mücadele ediyor, her zaman maksimumda çalışıyor ve bunu zevkle yapıyor. Böyle olduğunuzda yılların geçtiğini hissetmezsiniz."

Ibrahimovic, Lazio zaferi sonrasında, sosyal medya hesabında Haziran ayında geçirdiği operasyon sonrası dizinin durumunu gösteren bir fotoğraf ile Lazio maçındaki gol sevinci fotoğrafını paylaştı.

1) 19 / 06 / 2021

2) 12 / 09 / 2021 pic.twitter.com/cs4upbFq9f — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 12, 2021

1998-99 sezonundaki İsveç Ligi'ne kadar uzanan 24 farklı lig sezonunda gol atan İbrahimovic'in Serie A rekoru daha önce Bruno Alves'e aitti.