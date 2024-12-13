İbrahim Hacıosmanoğlu bedeli ağır olur demişti: Dursun Özbek’e ağır fatura kesildi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki ifadeleri nedeniyle TFF'den ceza aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti ve toplamda 360 bin TL para cezası verdiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Özbek'in medyaya yaptığı açıklamalar ve resmi sosyal medya hesabında kullandığı ifadeler nedeniyle cezalandırıldığı belirtildi.

Toplam para cezası 360 bin TL

"Galatasaray A.Ş. Başkanı Dursun Aydın Özbek’in, 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle 150.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Galatasaray A.Ş. Başkanı Dursun Aydın Özbek’in, 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 210.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Galatasaray yönetiminden henüz bu cezaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Özbek'in açıklamalarını eleştirmiş ve kullandığı ifadeler sarı-kırmızılı camiadan büyük bir tepki toplamıştı.