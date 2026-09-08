İbrahim Diaz, Inter karşısında ilk 11'de: Mourinho cezaları yeni bir formülle aştı

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk turunun ilk haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda Inter Milan'la yapacakları maçın kadrosunu açıkladı.

Faslı Brahim Diaz, Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'dan oluşan üçlünün yanında Kraliyet ekibinin hücumunda ilk 11'de başlıyor.

Real Madrid'de orta saha oyuncularından 3'ü cezalı olduğu için forma giyemeyecek: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga ve Arda Güler. Bu durum Mourinho'yu orta sahada Trent Alexander-Arnold'a güvenmeye yöneltti.

Real Madrid'in ilk 11'i şöyle:

Kaleci: Courtois.

Savunma: Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella.

Orta saha: Valverde, Arnold, Bellingham.

Hücum: Brahim Diaz, Vinicius Junior, Mbappe.

Diğer tarafta, Lautaro Martinez ve Marcus Thuram ikilisi Real Madrid karşısında Inter'in hücumuna liderlik ediyor.

Teknik direktör Cristian Chivu yönetimindeki Nerazzurri'nin ilk 11'i şöyle:

Kaleci: Martinez.

Savunma: Bastoni, Bisseck, Pavard.

Orta saha: Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Augusto.

Hücum: Lautaro Martinez, Thuram.