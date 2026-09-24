Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme müsabakalarında Angola ve Güney Sudan ile oynanacak iki karşılaşmaya hazırlık kapsamındaki mevcut kampa Ahly kalecisi Mohamed El Shenawy'nin çağrılmamasıyla ilgili konuştu.

Mısır Milli Takımı'nın çalıştırıcısı, yarın cuma günü Kahire Stadı'nda oynanacak Mısır-Angola maçının basın toplantısında şunları söyledi: "Mohamed El Shenawy bir dönem bitmişti ve kulübünde oynamıyordu, buna rağmen Mısır Milli Takımı sayesinde eski seviyesine döndü. Sadece o değil, başka oyuncular da."

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Hossam, kararın teknik nedenlerle alındığının altını çizerek şöyle konuştu: "Shenawy'yi sakatlık nedeniyle kadro dışı bıraktığımı söyleyebilirdim, ancak bunlar benim tercihlerim; sakat olsun ya da olmasın."

Ahly ve Zamalek'in eski yıldızı sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm oyunculara, özellikle de Mohamed El Shenawy'ye sonsuz saygım var. Kendisi Mısır Milli Takımı'nın liderlerinden biri ve değer verdiğim oyunculardan."

2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci grubunda "Mısır, Angola, Malavi ve Güney Sudan" milli takımları yer alıyor.

Mısır Milli Takımı, elemelerin ikinci hafta karşılaşmasında 29 Eylül Salı günü Cuba şehrinde konuk olarak Güney Sudan ile karşılaşacak.

Mısır ayrıca mevcut milli ara sona ermeden önce, 4 Ekim Pazar günü Kahire Stadı'nda Güney Afrika ile hazırlık maçı oynayacak.



