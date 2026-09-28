Mısır ekibi Al Ahly, bugün pazartesi akşamı kalecisi Muhammed Şennavi'nin sözleşmesini 2027-2028 sezonuna kadar uzattığını duyurdu. Böylece kırmızılı kalenin kaptanı kulüpteki yolculuğuna devam edecek. Bu gelişme, Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hüsam Hasan'ın deneyimli kaleci hakkındaki açıklamalarının yol açtığı tartışmadan yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Şennavi'nin sözleşmesinin uzatıldığına dair resmi açıklama dikkat çekici bir zamanlamayla geldi. Zira geçtiğimiz günlerde Al Ahly ile Hüsam Hasan arasında, teknik direktörün kaleci hakkındaki açıklamaları nedeniyle bir kriz yaşanmıştı. Ardından kırmızılı kulüp, kaptanını savunduğu ve oyuncularından birine yönelik haddi aşma olarak nitelendirdiği tutumu reddettiği resmi bir açıklama yayımladı. Milli takım teknik direktörü ise bugün yeniden tavrını açıklığa kavuşturmak ve önceki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını vurgulamak için ortaya çıktı.

Al Ahly resmi açıklamasında, Muhammed Şennavi'nin kulüple sözleşmesini 2027-2028 sezonuna kadar uzattığını, bunun sözleşmeler biriminden sorumlu Dr. İsam Sirac ed-Din ve futbol direktörü Kaptan Vail Cuma ile yaptığı bir görüşme sırasında gerçekleştiğini teyit etti. Bu adım, kalecinin önümüzdeki dönemde takım kadrosunda kalacağını doğruluyor.

Şennavi, kulübün ve yönetiminin kendisine gösterdiği takdirden büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Ayrıca Al Ahly taraftarlarına bir mesaj göndererek destekleri için derin minnettarlığını ifade etti ve onları kulübün ve oyuncularının "dayanağı ve destekçisi" olarak nitelendirdi. Takım oyuncularının, kendilerini her zaman daha fazla çaba göstermeye, daha fazla galibiyet ve şampiyonluk elde etmeye iten bu taraftarlara sahip oldukları için şanslı olduklarını belirtti.









Şennavi'nin sözleşme uzatımı, Hüsam Hasan'ın geniş yankı uyandıran açıklamalarından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Mısır Milli Takımı teknik direktörü, kalecinin eylül kampından neden dışarıda bırakıldığının nedenlerinden söz etmiş ve Şennavi'nin geçmiş bir dönemde kulübüyle "bitmiş" olduğunu ve forma giymediğini, ardından milli takımla oynayarak formunu yeniden kazandığını ve sonra Al Ahly ile yeniden sahaya döndüğünü söylemişti.

Hüsam Hasan'ın açıklamaları, Mısır Milli Takımı teknik direktörünün açıklamalarını reddeden resmi bir açıklama yayımlayan Al Ahly'nin öfkesine yol açtı. Kulüp, kendisini temsil eden herhangi bir oyuncunun sportif ve manevi değerine dokunmanın kabul edilemez olduğunu, özellikle söz konusu olan Al Ahly ve Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammed Şennavi olduğunda bunun geçerli olduğunu vurguladı.

Al Ahly açıklamasında, milli takımları sürekli desteklediğini ve başlangıçta milli takımın çıkarını gözeterek sessiz kalmayı tercih ettiğini, ancak Hüsam Hasan'ın açıklamalarını kabul edilemez bir haddi aşma olarak gördüğünü vurguladı. Teknik direktörün, sportif vizyonuna göre uygun gördüğü oyuncuları seçme hakkına sahip olduğunu, ancak futbol camiasının tüm unsurları arasındaki karşılıklı saygının korunması gerektiğini belirtti.

Kriz Al Ahly'nin açıklamasıyla son bulmadı; Hüsam Hasan bugün pazartesi Şennavi hakkındaki önceki açıklamalarını netleştirmek için yeniden ortaya çıktı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını, kalecinin sakatlık yaşadığı bir dönemi kastettiğini, onu küçümsemeyi ya da yeteneklerini sorgulamayı amaçlamadığını vurguladı.

Hüsam Hasan, Şennavi'nin Mısır Milli Takımı'na sadık oyunculardan biri olduğunu, tüm oyunculara saygı duyduğunu ve Mısır kalecilerine güvendiğini söyleyerek geçtiğimiz günlerde tartışma yaratan açıklamalar konusundaki tutumunu açıklığa kavuşturmaya çalıştı.

Hüsam Hasan'ın açıklamaları, Al Ahly'nin yanıtı ve ardından milli takım teknik direktörünün açıklamasının netleştirilmesi arasında, Şennavi'nin sözleşmesinin uzatıldığına dair duyuru gelerek deneyimli kalecinin kırmızılı kalede kalacağını teyit etti.



